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Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая
Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая - 23.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая
Эта неделя может стать для доллара буквально разрушительной из-за противостояния Дональда Трампа с главой ФРС Джеромом Пауэллом. А рубль получит дополнительное... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T02:02+0300
2025-04-23T02:02+0300
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Эта неделя может стать для доллара буквально разрушительной из-за противостояния Дональда Трампа с главой ФРС Джеромом Пауэллом. А рубль получит дополнительное укрепление из-за налогового периода, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал"."Доллар может дешеветь и дальше – вдобавок к противостоянию Трампа и Пауэлла, на него давит продолжающийся торговый конфликт с Китаем, который уже распространяется на прочие страны Юго-Восточной Азии. К тому же, такая динамика выгодна для политики "Make America Great Again", - рассуждает он.До конца месяца продолжается налоговый период, когда экспортеры обменивают валютную выручку на рубли, чтобы заплатить налоги. Это тоже окажет поддержку рублю на краткосрочном горизонте.Ближе к середине мая на судьбу рубля будет влиять множество факторов, прежде всего, подвижки на переговорном треке. В случае успеха и частичного снятия санкций в финансовой сфере, рубль может испытать приток иностранных спекулянтов и инвесторов более сильный, чем оттоки и спрос со стороны импортеров. Тогда в моменте возможен курс ближе к 75 в паре с долларом США."Однако и в этом случае вслед за этим вероятен возврат выше текущих значений уже во второй половине года, то есть, средневзвешенный курс по году ждём выше 80 рублей", - полагает Александров.Что касается евро, то пока все основания считать, что он окажется крепче доллара. Конечно, ЕЦБ и Еврокомиссия при желании могут развернуть тренд, ускорив снижение ставки и развернув программу компенсаций национальным производителям, однако это будет максимально откладываться, поскольку фактически станет началом валютных войн, опасных при таком уровне долговых нагрузок бюджетов.Иными словами, прежде окончания 90-дневной паузы в торговых переговорах столь жёсткого сценария не ожидается, и евро не начнет игру против доллара, заключил аналитик.
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рынки, китай, сша, дональд трамп, джером пауэлл, ецб, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют
Рынки, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, ЕЦБ, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курсы валют
02:02 23.04.2025
 
Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая

Аналитик Александров: в мае доллар в моменте может ослабеть до 75 рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Эта неделя может стать для доллара буквально разрушительной из-за противостояния Дональда Трампа с главой ФРС Джеромом Пауэллом. А рубль получит дополнительное укрепление из-за налогового периода, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал".
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
21 апреля, 10:08
"Доллар может дешеветь и дальше – вдобавок к противостоянию Трампа и Пауэлла, на него давит продолжающийся торговый конфликт с Китаем, который уже распространяется на прочие страны Юго-Восточной Азии. К тому же, такая динамика выгодна для политики "Make America Great Again", - рассуждает он.
До конца месяца продолжается налоговый период, когда экспортеры обменивают валютную выручку на рубли, чтобы заплатить налоги. Это тоже окажет поддержку рублю на краткосрочном горизонте.
Ближе к середине мая на судьбу рубля будет влиять множество факторов, прежде всего, подвижки на переговорном треке. В случае успеха и частичного снятия санкций в финансовой сфере, рубль может испытать приток иностранных спекулянтов и инвесторов более сильный, чем оттоки и спрос со стороны импортеров. Тогда в моменте возможен курс ближе к 75 в паре с долларом США.
"Однако и в этом случае вслед за этим вероятен возврат выше текущих значений уже во второй половине года, то есть, средневзвешенный курс по году ждём выше 80 рублей", - полагает Александров.
Что касается евро, то пока все основания считать, что он окажется крепче доллара. Конечно, ЕЦБ и Еврокомиссия при желании могут развернуть тренд, ускорив снижение ставки и развернув программу компенсаций национальным производителям, однако это будет максимально откладываться, поскольку фактически станет началом валютных войн, опасных при таком уровне долговых нагрузок бюджетов.
Иными словами, прежде окончания 90-дневной паузы в торговых переговорах столь жёсткого сценария не ожидается, и евро не начнет игру против доллара, заключил аналитик.
 
РынкиКИТАЙСШАДональд ТрампДжером ПауэллЕЦБКурс доллара к рублю ЦБ РФКурсы валют
 
 
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