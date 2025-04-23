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Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая

Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая - 23.04.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, кто выбьет у доллара почву из-под ног до конца мая

Эта неделя может стать для доллара буквально разрушительной из-за противостояния Дональда Трампа с главой ФРС Джеромом Пауэллом. А рубль получит дополнительное... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T02:02+0300

2025-04-23T02:02+0300

2025-04-23T02:02+0300

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Эта неделя может стать для доллара буквально разрушительной из-за противостояния Дональда Трампа с главой ФРС Джеромом Пауэллом. А рубль получит дополнительное укрепление из-за налогового периода, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал"."Доллар может дешеветь и дальше – вдобавок к противостоянию Трампа и Пауэлла, на него давит продолжающийся торговый конфликт с Китаем, который уже распространяется на прочие страны Юго-Восточной Азии. К тому же, такая динамика выгодна для политики "Make America Great Again", - рассуждает он.До конца месяца продолжается налоговый период, когда экспортеры обменивают валютную выручку на рубли, чтобы заплатить налоги. Это тоже окажет поддержку рублю на краткосрочном горизонте.Ближе к середине мая на судьбу рубля будет влиять множество факторов, прежде всего, подвижки на переговорном треке. В случае успеха и частичного снятия санкций в финансовой сфере, рубль может испытать приток иностранных спекулянтов и инвесторов более сильный, чем оттоки и спрос со стороны импортеров. Тогда в моменте возможен курс ближе к 75 в паре с долларом США."Однако и в этом случае вслед за этим вероятен возврат выше текущих значений уже во второй половине года, то есть, средневзвешенный курс по году ждём выше 80 рублей", - полагает Александров.Что касается евро, то пока все основания считать, что он окажется крепче доллара. Конечно, ЕЦБ и Еврокомиссия при желании могут развернуть тренд, ускорив снижение ставки и развернув программу компенсаций национальным производителям, однако это будет максимально откладываться, поскольку фактически станет началом валютных войн, опасных при таком уровне долговых нагрузок бюджетов.Иными словами, прежде окончания 90-дневной паузы в торговых переговорах столь жёсткого сценария не ожидается, и евро не начнет игру против доллара, заключил аналитик.

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рынки, китай, сша, дональд трамп, джером пауэлл, ецб, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют