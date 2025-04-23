https://1prime.ru/20250423/dollar-856944203.html

Доллар укрепляется к евро и иене на фоне заявлений Трампа о главе ФРС США

Доллар укрепляется к евро и иене на фоне заявлений Трампа о главе ФРС США - 23.04.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется к евро и иене на фоне заявлений Трампа о главе ФРС США

Стоимость доллара заметно растет по отношению к евро и иене в среду утром после заявлений президента США Дональда Трампа об отсутствии намерения увольнять главу | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T09:21+0300

2025-04-23T09:21+0300

2025-04-23T09:21+0300

экономика

рынки

сша

дональд трамп

джером пауэлл

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара заметно растет по отношению к евро и иене в среду утром после заявлений президента США Дональда Трампа об отсутствии намерения увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1389 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 141,85 иены со 141,54 иены за доллар. В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 99,19 пункта. В среду Трамп заявил, что не намерен увольнять главу ФРС, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее. Ранее президент США говорил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

https://1prime.ru/20250423/dollar-856928975.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша, дональд трамп, джером пауэлл