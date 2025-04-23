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Доллар укрепляется к евро и иене на фоне заявлений Трампа о главе ФРС США - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/dollar-856944203.html
Доллар укрепляется к евро и иене на фоне заявлений Трампа о главе ФРС США
Доллар укрепляется к евро и иене на фоне заявлений Трампа о главе ФРС США - 23.04.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к евро и иене на фоне заявлений Трампа о главе ФРС США
Стоимость доллара заметно растет по отношению к евро и иене в среду утром после заявлений президента США Дональда Трампа об отсутствии намерения увольнять главу | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T09:21+0300
2025-04-23T09:21+0300
экономика
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара заметно растет по отношению к евро и иене в среду утром после заявлений президента США Дональда Трампа об отсутствии намерения увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1389 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 141,85 иены со 141,54 иены за доллар. В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 99,19 пункта. В среду Трамп заявил, что не намерен увольнять главу ФРС, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее. Ранее президент США говорил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
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рынки, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, Рынки, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
09:21 23.04.2025
 
Доллар укрепляется к евро и иене на фоне заявлений Трампа о главе ФРС США

Доллар дешевеет на заявлениях Трампа об отсутствии намерения увольнять главу ФРС

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара заметно растет по отношению к евро и иене в среду утром после заявлений президента США Дональда Трампа об отсутствии намерения увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1389 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 141,85 иены со 141,54 иены за доллар.
В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 99,19 пункта.
В среду Трамп заявил, что не намерен увольнять главу ФРС, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее.
Ранее президент США говорил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
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ЭкономикаРынкиСШАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
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