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Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода данных по США

Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода данных по США - 23.04.2025, ПРАЙМ

Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода данных по США

Стоимость доллара усилила рост по отношению к евро и иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные бирж. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T18:07+0300

2025-04-23T18:07+0300

2025-04-23T18:07+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила рост по отношению к евро и иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1353 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 142,51 иены со 141,54 иены за доллар. До выхода статистики евро и иена дешевели к американской валюте меньшими темпами. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 18.00 мск поднимался на 0,59%, до 99,57 пункта. В среду была опубликована статистика по рынку недвижимости США. Так, продажи новых домов в стране в марте выросли к февралю сильнее прогноза - на 7,4%, до 724 тысяч. Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, согласно предварительной оценке, в апреле снизился до 51,2 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее, показатель находится на минимуме за 16 месяцев. PMI в сфере услуг страны опустился до 51,4 пункта с 54,4 пункта ранее, в промышленности - вырос до 50,7 пункта с 50,2 пункта в марте.

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доллар, евро, иена, сша, рынки, курсы валют