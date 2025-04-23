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Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода данных по США - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/dollar-856968736.html
Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода данных по США
Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода данных по США - 23.04.2025, ПРАЙМ
Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода данных по США
Стоимость доллара усилила рост по отношению к евро и иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные бирж. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T18:07+0300
2025-04-23T18:07+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила рост по отношению к евро и иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1353 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 142,51 иены со 141,54 иены за доллар. До выхода статистики евро и иена дешевели к американской валюте меньшими темпами. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 18.00 мск поднимался на 0,59%, до 99,57 пункта. В среду была опубликована статистика по рынку недвижимости США. Так, продажи новых домов в стране в марте выросли к февралю сильнее прогноза - на 7,4%, до 724 тысяч. Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, согласно предварительной оценке, в апреле снизился до 51,2 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее, показатель находится на минимуме за 16 месяцев. PMI в сфере услуг страны опустился до 51,4 пункта с 54,4 пункта ранее, в промышленности - вырос до 50,7 пункта с 50,2 пункта в марте.
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доллар, евро, иена, сша, рынки, курсы валют
Экономика, доллар, евро, иена, США, Рынки, Курсы валют
18:07 23.04.2025
 
Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода данных по США

Доллар ускорил рост к евро и иене после публикации американской макростатистики

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила рост по отношению к евро и иене в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1353 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 142,51 иены со 141,54 иены за доллар. До выхода статистики евро и иена дешевели к американской валюте меньшими темпами. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 18.00 мск поднимался на 0,59%, до 99,57 пункта.
В среду была опубликована статистика по рынку недвижимости США. Так, продажи новых домов в стране в марте выросли к февралю сильнее прогноза - на 7,4%, до 724 тысяч.
Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, согласно предварительной оценке, в апреле снизился до 51,2 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее, показатель находится на минимуме за 16 месяцев. PMI в сфере услуг страны опустился до 51,4 пункта с 54,4 пункта ранее, в промышленности - вырос до 50,7 пункта с 50,2 пункта в марте.
Валюты - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны
12:19
 
ЭкономикадолларевроиенаСШАРынкиКурсы валют
 
 
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