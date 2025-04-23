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Число африканских студентов в России выросло вдвое - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Число африканских студентов в России выросло вдвое
Число африканских студентов в России выросло вдвое - 23.04.2025, ПРАЙМ
Число африканских студентов в России выросло вдвое
Количество обучающихся в России африканских студентов выросло в два раза с 2019 года - с 17 тысяч человек до 32 тысяч, заявила глава департамента партнерства с... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:42+0300
2025-04-23T15:42+0300
россия
общество
москва
африка
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Количество обучающихся в России африканских студентов выросло в два раза с 2019 года - с 17 тысяч человек до 32 тысяч, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "До 2019 года число африканских студентов было 17 тысяч, а сейчас больше 32 тысяч. За это время в два раза увеличилось количество обучающихся у нас африканцев", - сказала Довгаленко в ходе IV Форума "Россия-Африка: что дальше?". Форум "Россия – Африка: что дальше?" - международная дискуссионная площадка на базе МГИМО МИД России. Она объединяет политических деятелей, экспертов, представителей научного и студенческого сообществ России и африканских стран. По словам организаторов, основная цель форума заключается в создании условий для равноправного и открытого диалога для развития российско-африканских отношений.
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россия, общество , москва, африка, мид рф
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, АФРИКА, МИД РФ
15:42 23.04.2025
 
Число африканских студентов в России выросло вдвое

Довгаленко: число обучающихся в России африканских студентов выросло в два раза

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОткрытие памятника Нельсону Манделе в Москве
Открытие памятника Нельсону Манделе в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Количество обучающихся в России африканских студентов выросло в два раза с 2019 года - с 17 тысяч человек до 32 тысяч, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.
"До 2019 года число африканских студентов было 17 тысяч, а сейчас больше 32 тысяч. За это время в два раза увеличилось количество обучающихся у нас африканцев", - сказала Довгаленко в ходе IV Форума "Россия-Африка: что дальше?".
Форум "Россия – Африка: что дальше?" - международная дискуссионная площадка на базе МГИМО МИД России. Она объединяет политических деятелей, экспертов, представителей научного и студенческого сообществ России и африканских стран.
По словам организаторов, основная цель форума заключается в создании условий для равноправного и открытого диалога для развития российско-африканских отношений.
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