https://1prime.ru/20250423/eksperty-856940608.html

Эксперты оценили перспективы дефицита бюджета в 2025 году

Эксперты оценили перспективы дефицита бюджета в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили перспективы дефицита бюджета в 2025 году

Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году в условиях снижения цен на нефть в мире может увеличиться, но лишь до 1,5% ВВП с запланированных 0,5% ВВП, и... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T05:42+0300

2025-04-23T05:42+0300

2025-04-23T05:42+0300

экономика

финансы

рф

москва

саудовская аравия

антон табах

дональд трамп

владимир колычев

фнб

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856940608.jpg?1745376135

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году в условиях снижения цен на нефть в мире может увеличиться, но лишь до 1,5% ВВП с запланированных 0,5% ВВП, и наиболее вероятным шагом Минфина РФ для его покрытия станет наращивание внутреннего госдолга, но министерство также может использовать средства ФНБ при ощутимом падении цен, заявили РИА Новости опрошенные эксперты, добавив, что менять параметры бюджетного правила преждевременно. Мировые цены на нефть ранее в апреле резко снижались после объявления американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель. Кроме того, министерство значительно снизило свой прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год - до 68 долларов за баррель с 81,7 доллара. "Сейчас в законе о бюджете предусмотрен дефицит в 0,5% ВВП, скорее всего, даже при недорогой нефти он будет ближе к 1,5%, что немного. Это вполне реалистично", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Он объяснил такую оценку "жестко спрогнозированным" бюджетом и доходами от изменения налоговой системы РФ. "Во-первых, у нас все-таки бюджет сформирован достаточно жестко, устойчиво и к более дешевой нефти. Во-вторых, ослабление рубля в результате снижения цен на нефть неизбежно, вопрос, насколько масштабно. Третье, в этом году у нас изменились налоговые ставки и рост расходов сбалансируется ненефтегазовыми доходами", - отметил Табах. По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета по итогам первого квартала составил 2,173 триллиона рублей, или 1% ВВП, что обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года. Замминистра финансов РФ Владимир Колычев в марте сообщал, что дефицит бюджета в 2025 году в случае нефти по 60 долларов за баррель вырастет, но не более чем на 1% ВВП. "Правительство не планировало в текущем году серьезных изъятий из ФНБ, основной акцент будет сделан на наращивании госдолга. Полагаю, что именно это и является основным планом реагирования на такую ситуацию. Сегодня у государства нет проблем с привлечением заимствований, все размещения ОФЗ успешно выкупаются, а спрос зачастую существенно превышает предложение", - считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин. ИЗЪЯТИЯ ИЗ ФНБ И ПОРА ЛИ МЕНЯТЬ БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО "На мой взгляд, в рисковом сценарии, при ощутимом падении цен на нефть, изъятия все же потребуются, однако ликвидных запасов достаточно, чтобы пережить этот шок, а средств хватит на финансирование дефицита в течение еще минимум двух-трех лет", - полагает Еремкин. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре 2024 года заявлял, что РФ с 2025 года будет использовать ФНБ как источник инфраструктурного развития и "для обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть", но не как источник текущих расходов для балансировки бюджета. При этом бюджетное правило сегодня менять преждевременно, подчеркивает Еремкин. По его словам, необходимы серьезные трансформационные процессы, чтобы изменение параметров бюджетного правила стояло на повестке дня. "Бюджетное правило планируется заранее с учетом закладываемых рисков, часто и резко изменять его нельзя, это коснется многих секторов экономики, которые могут быть к этому не готовы, поэтому изменят его вряд ли, пока есть множество других методов улучшения экономической ситуации", - соглашается эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены отсечения по российской нефти в 60 долларов за баррель. Если цена ниже цены отсечения, соответственно, привлекаются средства из ФНБ.

рф

москва

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, москва, саудовская аравия, антон табах, дональд трамп, владимир колычев, фнб, минфин, минфин рф