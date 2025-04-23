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В Киеве заявили о продолжении консультаций по мирному урегулированию
В Киеве заявили о продолжении консультаций по мирному урегулированию - 23.04.2025, ПРАЙМ
В Киеве заявили о продолжении консультаций по мирному урегулированию
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопаности и внешней политики... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T18:34+0300
2025-04-23T18:34+0300
2025-04-23T18:34+0300
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопаности и внешней политики Франции, Великобритании и Германии договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта на Украине. Ранее в среду Ермак сообщил, что представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что в составе украинской делегации, помимо его самого, был министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня "В Лондоне мы провели важную встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих"… Мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине… Договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения главной цели: справедливого мира для Украины", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, представители Киева отметили, что поддерживают мирные усилия президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что во встрече участвовали представители Великобритании, Франции и Германии. Ранее в среду телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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украина, лондон, сша, владимир зеленский, андрей сибига, дональд трамп, мид, франция, великобритания, германия
Политика, УКРАИНА, ЛОНДОН, США, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Дональд Трамп, МИД, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
В Киеве заявили о продолжении консультаций по мирному урегулированию
Ермак: Украина на встрече в Лондоне договорилась продолжить консультации по конфликту
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопаности и внешней политики Франции, Великобритании и Германии договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в среду Ермак сообщил, что представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что в составе украинской делегации, помимо его самого, был министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня
"В Лондоне мы провели важную встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих"… Мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине… Договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения главной цели: справедливого мира для Украины", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
По его словам, представители Киева отметили, что поддерживают мирные усилия президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что во встрече участвовали представители Великобритании, Франции и Германии.
Ранее в среду телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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