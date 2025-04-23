Валюта, которая может получить второе дыхание благодаря тарифам Трампа

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Инвесторы начали выходить из доллара США и американских трежерис после введения администрацией Дональда Трампа “reciprocal tariffs”. Импортные пошлины с высокой вероятностью спровоцируют краткосрочное ускорение инфляции в США, в то же время создается риск замедления экономической активности. Если второй риск реализуется и ФРС пойдет на возобновление понижения процентных ставок, чтобы поддержать занятость, это снизит доходность долларовых активов. Именно эти опасения участники рынка транслировали в цены, сокращая позиции в долларе и ребалансируя портфели в пользу других защитных активов – золота и твердых валют развитых экономик – евро, франка, японской иены. Есть ли у него шанс стать заменой доллару на глобальном рынке или хотя бы усилить влияние за пределами региона? Мы не ожидаем, что евро сможет занять место доллара в качестве доминирующей резервной валюты, однако возможности для усиления позиций есть в новых условиях. Дальнейшему укреплению евро будет препятствовать продолжающееся смягчение монетарной политики ЕЦБ. Европейский регулятор снижал депозитную ставку семь раз в текущем цикле и на апрельском заедании сигнализировал о готовности продолжить смягчение ДКП. Участники рынка закладывают снижение депозитной ставки еще на 75 б. п. и достижение 1,5% концу года. В то же время ФРС, наоборот, придерживается паузы в снижении ставок и даже если возобновит смягчение, то темпы будут медленнее, чем в еврозоне. Американский регулятор может вовсе не возвращаться к снижению ставок, если экономика США проявит устойчивость. Таким образом, дифференциал ставок уже не будет играть в пользу евро. К тому же рыночная неэффективность, которая отражается в расширении спреда между доходностями американских трежерис и облигациями Германии и одновременно крепких позициях евро должна развернуться в ближайшее время к нормальному тренду. В результате EUR/USD, скорее всего, вернется к уровням 1,08. Также в случае, если США и Китаю все же удастся достичь договоренностей по взаимной торговле пусть и на горизонте не ранее 5-6 месяцев, рынки стабилизируются, а доверие к доллару восстановится. Сможет ли в принципе Европа привлечь инвесторов, которые давно выводят оттуда деньги из-за низкого роста и неопределенности? Перспективы экономического роста еврозоны остаются под вопросом из-за политической неопределенности и торговой напряженности. Но если торговые споры будут урегулированы, еврозона получит больше возможностей для роста, в том числе за счет фискального стимулирования в Германии. Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Инвесторы начали выходить из доллара США и американских трежерис после введения администрацией Дональда Трампа “reciprocal tariffs”.
Импортные пошлины с высокой вероятностью спровоцируют краткосрочное ускорение инфляции в США, в то же время создается риск замедления экономической активности. Если второй риск реализуется и ФРС пойдет на возобновление понижения процентных ставок, чтобы поддержать занятость, это снизит доходность долларовых активов.
Именно эти опасения участники рынка транслировали в цены, сокращая позиции в долларе и ребалансируя портфели в пользу других защитных активов – золота и твердых валют развитых экономик – евро, франка, японской иены.
Есть ли у него шанс стать заменой доллару на глобальном рынке или хотя бы усилить влияние за пределами региона?
Мы не ожидаем, что евро сможет занять место доллара в качестве доминирующей резервной валюты, однако возможности для усиления позиций есть в новых условиях.
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Дальнейшему укреплению евро будет препятствовать продолжающееся смягчение монетарной политики ЕЦБ. Европейский регулятор снижал депозитную ставку семь раз в текущем цикле и на апрельском заедании сигнализировал о готовности продолжить смягчение ДКП. Участники рынка закладывают снижение депозитной ставки еще на 75 б. п. и достижение 1,5% концу года. В то же время ФРС, наоборот, придерживается паузы в снижении ставок и даже если возобновит смягчение, то темпы будут медленнее, чем в еврозоне. Американский регулятор может вовсе не возвращаться к снижению ставок, если экономика США проявит устойчивость. Таким образом, дифференциал ставок уже не будет играть в пользу евро.
К тому же рыночная неэффективность, которая отражается в расширении спреда между доходностями американских трежерис и облигациями Германии и одновременно крепких позициях евро должна развернуться в ближайшее время к нормальному тренду. В результате EUR/USD, скорее всего, вернется к уровням 1,08.
Также в случае, если США и Китаю все же удастся достичь договоренностей по взаимной торговле пусть и на горизонте не ранее 5-6 месяцев, рынки стабилизируются, а доверие к доллару восстановится.
Сможет ли в принципе Европа привлечь инвесторов, которые давно выводят оттуда деньги из-за низкого роста и неопределенности?
Перспективы экономического роста еврозоны остаются под вопросом из-за политической неопределенности и торговой напряженности. Но если торговые споры будут урегулированы, еврозона получит больше возможностей для роста, в том числе за счет фискального стимулирования в Германии.
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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