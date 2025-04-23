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Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/evro-856950666.html
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны - 23.04.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны
Стоимость евро к доллару несколько растет после публикации статистики из еврозоны, рынки также ожидают данные из США, свидетельствуют данные бирж. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:19+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару несколько растет после публикации статистики из еврозоны, рынки также ожидают данные из США, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару несколько увеличивался - до 1,1423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 141,67 иены со 141,54 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) слегка уменьшался - на 0,01%, до 98,97 пункта. Инвесторы обращают внимание на статистику среды. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в апреле уменьшился до 50,1 пункта с мартовской отметки в 50,9 пункта, что оказалось ниже прогноза в 50,3 пункта. Композитные индексы Германии и Франции также оказались слабее ожиданий. При этом промышленный PMI еврозоны промышленности поднялся до максимума за 27 месяцев - 48,7 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали снижение. Промышленные индексы Германии и Франции также превзошли прогнозы. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос до 24 миллиардов евро с 1 миллиарда евро в январе, сообщил ранее в среду Евростат. Аналитики ожидали показатель на уровне 15,1 миллиардов евро. На стоимость доллара могут повлиять данные из США. Так, аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в стране в марте выросли до 680 тысяч с 676 тысяч месяцем ранее. А позднее в среду рынки ожидают публикацию "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США по экономическому положению в стране.
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рынки, сша, германия, франция, pmi, евростат
Экономика, Рынки, США, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, PMI, Евростат
12:19 23.04.2025
 
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны

Курс евро к доллару несколько растет после публикации статистики из еврозоны

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВалюты
Валюты - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару несколько растет после публикации статистики из еврозоны, рынки также ожидают данные из США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару несколько увеличивался - до 1,1423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1421 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 141,67 иены со 141,54 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) слегка уменьшался - на 0,01%, до 98,97 пункта.
Инвесторы обращают внимание на статистику среды. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в апреле уменьшился до 50,1 пункта с мартовской отметки в 50,9 пункта, что оказалось ниже прогноза в 50,3 пункта. Композитные индексы Германии и Франции также оказались слабее ожиданий.
При этом промышленный PMI еврозоны промышленности поднялся до максимума за 27 месяцев - 48,7 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали снижение. Промышленные индексы Германии и Франции также превзошли прогнозы.
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос до 24 миллиардов евро с 1 миллиарда евро в январе, сообщил ранее в среду Евростат. Аналитики ожидали показатель на уровне 15,1 миллиардов евро.
На стоимость доллара могут повлиять данные из США. Так, аналитики прогнозируют, что продажи новых домов в стране в марте выросли до 680 тысяч с 676 тысяч месяцем ранее. А позднее в среду рынки ожидают публикацию "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США по экономическому положению в стране.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Доллар укрепляется к евро и иене на фоне заявлений Трампа о главе ФРС США
09:21
 
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