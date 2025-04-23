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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны вырос в феврале
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны вырос в феврале - 23.04.2025, ПРАЙМ
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны вырос в феврале
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос до 24 миллиардов евро после профицита в 1 миллиард евро в январе, сообщает европейское статистическое... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:07+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос до 24 миллиардов евро после профицита в 1 миллиард евро в январе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в феврале на уровне 15,1 миллиарда евро.При этом экспорт товаров из еврозоны в феврале вырос на 6,2% в годовом выражении - до 248,7 миллиарда евро, а импорт увеличился на 5,7% - до 224,7 миллиарда.В Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в феврале составил 23 миллиардов евро после дефицита в 5,4 миллиарда евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в феврале вырос в годовом выражении на 7% - до 225,4 миллиарда евро, импорт - на 7,2%, до 202,4 миллиарда.
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финансы, москва, евростат
Экономика, Финансы, МОСКВА, Евростат
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны вырос в феврале
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос до 24 млрд евро
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос до 24 миллиардов евро после профицита в 1 миллиард евро в январе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в феврале на уровне 15,1 миллиарда евро.
При этом экспорт товаров из еврозоны в феврале вырос на 6,2% в годовом выражении - до 248,7 миллиарда евро, а импорт увеличился на 5,7% - до 224,7 миллиарда.
В Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в феврале составил 23 миллиардов евро после дефицита в 5,4 миллиарда евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в феврале вырос в годовом выражении на 7% - до 225,4 миллиарда евро, импорт - на 7,2%, до 202,4 миллиарда.
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