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Россия в феврале сократила поставки газа в ЕС - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Россия в феврале сократила поставки газа в ЕС
Россия в феврале сократила поставки газа в ЕС - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россия в феврале сократила поставки газа в ЕС
Россия в феврале сократила поставки газа в Евросоюз на четверть по сравнению с январём, что привело к снижению ее доли в европейском импорте до минимума с конца | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:34+0300
2025-04-23T12:34+0300
энергетика
газ
россия
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила поставки газа в Евросоюз на четверть по сравнению с январём, что привело к снижению ее доли в европейском импорте до минимума с конца лета прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, Россия в конце зимы сократила экспорт сжиженного природного газа странам ЕС на 23%, поставив его на 832,2 миллиона евро, что стало минимумом с ноября прошлого года. Кроме того, второй месяц подряд снижались поставки газа по трубопроводу - в феврале сразу на 30%, до 581,7 миллиона евро. В результате российские компании продали странам ЕС газа всего на 1,4 миллиарда евро, что на четверть меньше январских поставок и стало минимальным значением с ноября прошлого года. Как следствие, доля России в европейском газовом импорте сократилась до 18,4% - минимума с августа прошлого года, когда она составляла 17,2%. Несмотря на это Россия остается вторым основным поставщиком газа в ЕС. Лидером по поставкам второй месяц подряд были США, которые в феврале также столкнулись с сокращением спроса на свой газ - на 5%, до 2,1 миллиарда евро. Тройку крупнейших экспортеров замыкает Норвегия, которая, наоборот, в феврале увеличила продажи на 15%, до 1,15 миллиарда евро. Резко сократил поставки Алжир - на 18%, до 1,1 миллиарда евро. А вот Катар их резко нарастил - почти вдвое, до 608,3 миллиона евро.
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газ, россия, москва, сша, норвегия, ес, евростат
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МОСКВА, США, НОРВЕГИЯ, ЕС, Евростат
12:34 23.04.2025
 
Россия в феврале сократила поставки газа в ЕС

Евростат: Россия в феврале сократила поставки газа в ЕС на четверть

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанк%Газокомпрессорная станция
%Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила поставки газа в Евросоюз на четверть по сравнению с январём, что привело к снижению ее доли в европейском импорте до минимума с конца лета прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, Россия в конце зимы сократила экспорт сжиженного природного газа странам ЕС на 23%, поставив его на 832,2 миллиона евро, что стало минимумом с ноября прошлого года. Кроме того, второй месяц подряд снижались поставки газа по трубопроводу - в феврале сразу на 30%, до 581,7 миллиона евро.
В результате российские компании продали странам ЕС газа всего на 1,4 миллиарда евро, что на четверть меньше январских поставок и стало минимальным значением с ноября прошлого года.
Как следствие, доля России в европейском газовом импорте сократилась до 18,4% - минимума с августа прошлого года, когда она составляла 17,2%. Несмотря на это Россия остается вторым основным поставщиком газа в ЕС.
Лидером по поставкам второй месяц подряд были США, которые в феврале также столкнулись с сокращением спроса на свой газ - на 5%, до 2,1 миллиарда евро. Тройку крупнейших экспортеров замыкает Норвегия, которая, наоборот, в феврале увеличила продажи на 15%, до 1,15 миллиарда евро. Резко сократил поставки Алжир - на 18%, до 1,1 миллиарда евро. А вот Катар их резко нарастил - почти вдвое, до 608,3 миллиона евро.
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ЭнергетикаГазРОССИЯМОСКВАСШАНОРВЕГИЯЕСЕвростат
 
 
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