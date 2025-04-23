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ФАС на основе мониторинга цен на хлеб будет работать над снижением наценок

ФАС на основе мониторинга цен на хлеб будет работать над снижением наценок - 23.04.2025, ПРАЙМ

ФАС на основе мониторинга цен на хлеб будет работать над снижением наценок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России постоянно проводит мониторинг цен на хлеб и хлебную продукцию, считает наценки на товар завышенными и вместе с... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T19:14+0300

2025-04-23T19:14+0300

2025-04-23T19:14+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России постоянно проводит мониторинг цен на хлеб и хлебную продукцию, считает наценки на товар завышенными и вместе с торговыми сетями будет работать над их снижением, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы проверяли с помощью территориальных органов цены производителей, наценки в торговых сетях. Мы видим, что там есть определенный рост цен. Мы будем продолжать такие проверки", - сообщил он журналистам, комментируя дальнейший мониторинг цен на хлеб. Он объяснил, что если региональные компании занимают доминирующее положение на рынке и будут повышать стоимость хлеба, то ведомство может применить меры. "Понятно, что там есть определенный рост себестоимости производства: логистика дорожает, заработные платы и так далее. Но мы видим и завышенные наценки", - продолжил Шаскольский. По его словам, ФАС сравнила цены на производстве с такой же продукцией в торговых сетях. "Наценки на хлеб мы считаем завышенными и будем с коллегами из торговых сетей постепенно работать по их снижению", - добавил глава ФАС. В свою очередь, он не прокомментировал, насколько планируется снизить наценку, но подчеркнул, что на социально значимый товар держать высокую наценку некорректно. В конце марта ведомство сообщало, что усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направило поручения в территориальные органы.

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