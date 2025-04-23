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Франция потребовала уважать "территориальную целостность" Украины - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Франция потребовала уважать "территориальную целостность" Украины
Франция потребовала уважать "территориальную целостность" Украины - 23.04.2025, ПРАЙМ
Франция потребовала уважать "территориальную целостность" Украины
Елисейский дворец заявил, что уважение "территориальной целостности" Украины представляет одно из основных требований европейцев по урегулированию конфликта,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:22+0300
2025-04-23T16:22+0300
политика
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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Елисейский дворец заявил, что уважение "территориальной целостности" Украины представляет одно из основных требований европейцев по урегулированию конфликта, сообщает Agence France-Presse. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США пытались выслушать и понять позиции и Украины, и РФ, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение". Он призвал стороны "заморозить территориальные линии" по нынешнему состоянию и добавил, что для соглашения потребуются территориальные уступки. "Уважение "территориальной целостности и европейской направленности Украины являются очень серьезными требованиями европейцев", - пишет агентство, цитируя представителя Елисейского дворца. Согласно Елисейскому дворцу, целью переговоров в Лондоне, которые проходят на более низком, чем планировалось, уровне является выстраивание "общего подхода, который Соединенные Штаты могли бы представить русским". Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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украина, сша, джей ди вэнс, марк рубио, стив уиткофф, мид, sky news, франция
Политика, УКРАИНА, США, Джей Ди Вэнс, Марк Рубио, Стив Уиткофф, МИД, Sky News, ФРАНЦИЯ
16:22 23.04.2025
 
Франция потребовала уважать "территориальную целостность" Украины

AFP: европейцы требуют уважать "территориальную целостность" Украины для достижения мира

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 23 апр - ПРАЙМ. Елисейский дворец заявил, что уважение "территориальной целостности" Украины представляет одно из основных требований европейцев по урегулированию конфликта, сообщает Agence France-Presse.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США пытались выслушать и понять позиции и Украины, и РФ, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение". Он призвал стороны "заморозить территориальные линии" по нынешнему состоянию и добавил, что для соглашения потребуются территориальные уступки.
"Уважение "территориальной целостности и европейской направленности Украины являются очень серьезными требованиями европейцев", - пишет агентство, цитируя представителя Елисейского дворца.
Согласно Елисейскому дворцу, целью переговоров в Лондоне, которые проходят на более низком, чем планировалось, уровне является выстраивание "общего подхода, который Соединенные Штаты могли бы представить русским".
Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня.
До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Вэнс сообщил о "честном предложении" США для России и Украины
14:31
 
ПолитикаУКРАИНАСШАДжей Ди ВэнсМарк РубиоСтив УиткоффМИДSky NewsФРАНЦИЯ
 
 
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