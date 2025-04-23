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Отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи, пишут СМИ - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи, пишут СМИ
Отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи, пишут СМИ - 23.04.2025, ПРАЙМ
Отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи, пишут СМИ
Отмена поездки госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T08:47+0300
2025-04-23T08:47+0300
политика
общество
стив уиткофф
марк рубио
кит келлог
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Отмена поездки госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне значительно снижает весомость запланированной встречи, которую в Европе раньше рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине, пишет газета Financial Times."Отмена (поездки в Лондон - ред.) Рубио и Уиткоффа, объявленная вчера вечером, резко снижает значимость встречи, которую некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров", - пишет Financial Times. Как отмечает издание, для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров, сложившаяся ситуация будет "сокрушительным разочарованием". "Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте", - добавляет газета. Financial Times отмечает, что, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где находится "настоящий стол переговоров". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
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общество , стив уиткофф, марк рубио, кит келлог
Политика, Общество , Стив Уиткофф, Марк Рубио, Кит Келлог
08:47 23.04.2025
 
Отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи, пишут СМИ

FT: отмена поездки Рубио и Уиткоффа в Лондон снижает важность встречи по Украине

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Отмена поездки госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встречу с украинскими и европейскими представителями в Лондоне значительно снижает весомость запланированной встречи, которую в Европе раньше рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине, пишет газета Financial Times.
"Отмена (поездки в Лондон - ред.) Рубио и Уиткоффа, объявленная вчера вечером, резко снижает значимость встречи, которую некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров", - пишет Financial Times.
Как отмечает издание, для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров, сложившаяся ситуация будет "сокрушительным разочарованием".
"Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте", - добавляет газета.
Financial Times отмечает, что, как будто для того, чтобы "насыпать соль на раны" Европы, Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где находится "настоящий стол переговоров".
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
"Принял решение": в США выяснили, на что решился Рубио из-за Зеленского
08:36
 
ПолитикаОбществоСтив УиткоффМарк РубиоКит Келлог
 
 
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