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Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан - 23.04.2025, ПРАЙМ

Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстан планирует увеличить годовой транзит российского газа в Узбекистан до 11 миллиардов кубометров к 2038 году, сообщил на заседании правительства министр... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T08:26+0300

2025-04-23T08:26+0300

2025-04-23T08:27+0300

энергетика

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АСТАНА, 23 апр - ПРАЙМ. Казахстан планирует увеличить годовой транзит российского газа в Узбекистан до 11 миллиардов кубометров к 2038 году, сообщил на заседании правительства министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. "В октябре 2023 года был запущен транзит российского газа в Республику Узбекистан. В 2023 году было транспортировано 1,28 миллиарда кубометров, в 2024 году – 5,6 миллиарда кубометров, в 2025 году планируется увеличить до 7,3 миллиарда кубометров с дальнейшим увеличением до 11 миллиардов кубометров к 2038 году", - сказал Аккенженов. В минэнерго республики уточнили, что указанные объемы предусмотрены соглашением о стратегическом сотрудничестве между ПАО "Газпром" и правительством Казахстана. Отмечается, что договор на увеличение объемов между РФ и Узбекистаном пока не заключен. Кроме того, по данным Аккенженова, в 2025 году Казахстан обеспечит транзит в Китай 36,2 миллиардов кубометров узбекского и туркменского газа, что соответствует уровню прошлого года.

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газ, россия, казахстан, узбекистан, астана, газпром