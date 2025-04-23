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Цены на газ в Европе в среду стабильны

Цены на газ в Европе в среду стабильны - 23.04.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе в среду стабильны

Биржевые цены на газ в Европе в среду стабильны на уровне чуть ниже 410 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T09:56+0300

2025-04-23T09:56+0300

2025-04-23T09:56+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду стабильны на уровне чуть ниже 410 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 405,4 доллара за тысячу кубометров (–0,4%). А по состоянию на 9.37 мск их стоимость составляет 408 долларов (+0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 406,9 доллара за тысячу кубометров. Ещё в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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