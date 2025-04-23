https://1prime.ru/20250423/gaz-856953242.html

Словакия в феврале почти прекратила закупки газа из России

Словакия в феврале почти прекратила закупки газа из России - 23.04.2025, ПРАЙМ

Словакия в феврале почти прекратила закупки газа из России

Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт к январю упал почти в 1,8 тысячи раз - до рекордно низких 141 тысячи евро,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T13:06+0300

2025-04-23T13:06+0300

2025-04-23T13:06+0300

энергетика

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт к январю упал почти в 1,8 тысячи раз - до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по официальной статистике, Словакия в конце зимы приобрела у России газа всего на 141,3 тысячи евро, что в 1 767 раз меньше, чем было закуплено страной в январе текущего года (на 249,7 миллиона евро). Это стало рекордно низким показателем закупок как минимум с начала 1999 года. Словакия в последний год была одним из крупнейших покупателей газа у России среди стран Евросоюза, а в январе была пятой по закупкам.

https://1prime.ru/20250423/evrostat-856951550.html

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газ, словакия, ес