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Франция и Венгрия в феврале стали главными покупателями газа у России - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Франция и Венгрия в феврале стали главными покупателями газа у России
Франция и Венгрия в феврале стали главными покупателями газа у России - 23.04.2025, ПРАЙМ
Франция и Венгрия в феврале стали главными покупателями газа у России
Франция и Венгрия в феврале были главными покупателями газа у России среди стран Евросоюза, при этом сильнее всего спрос вырос за месяц у Греции и Нидерландов,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:12+0300
2025-04-23T14:12+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Франция и Венгрия в феврале были главными покупателями газа у России среди стран Евросоюза, при этом сильнее всего спрос вырос за месяц у Греции и Нидерландов, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Согласно подсчетам агентства по данным Евростата, ЕС в феврале сократил импорт газа из России на четверть, до минимальным с ноября 1,4 миллиарда евро. Во многом это объясняется тем, что Словакия почти прекратила закупки у России: ее прямой импорт упал примерно в 1,8 тысячи раз - до рекордно низких 141 тысячи евро. В то же время Франция, которая в последние месяцы была главным покупателем российского газа, сохранила лидерство и в феврале, приобретя у России его на 380,9 миллиона евро. При этом за месяц покупки снизились на 16%. Венгрия осталась второй, при этом ее импорт уменьшился на 3% и составил 263,5 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Греция, импорт которой вырос за февраль на 10% и составил 226,8 миллиона евро. Сильнее всего закупки газа у России нарастили в конце зимы Нидерланды, которые приобрели его на 112,5 миллиона долларов, что на 12% больше, чем месяцем ранее. Еще на 9% увеличился импорт Болгарии - до 15,8 миллиона долларов. Португалия возобновила импорт после паузы в месяц, приобретя газа на 40,9 миллиона долларов. Среди крупных покупателей самый сильный спад импорта зафиксировала Испания - сразу в 3,2 раза, до 82,5 миллиона евро, а также Италия - на 22%, до 71,3 миллиона евро.
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газ, россия, франция, венгрия, греция, ес, евростат
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЕНГРИЯ, ГРЕЦИЯ, ЕС, Евростат
14:12 23.04.2025
 
Франция и Венгрия в феврале стали главными покупателями газа у России

Франция и Венгрия в феврале были главными покупателями газа у России среди стран ЕС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Франция и Венгрия в феврале были главными покупателями газа у России среди стран Евросоюза, при этом сильнее всего спрос вырос за месяц у Греции и Нидерландов, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Согласно подсчетам агентства по данным Евростата, ЕС в феврале сократил импорт газа из России на четверть, до минимальным с ноября 1,4 миллиарда евро. Во многом это объясняется тем, что Словакия почти прекратила закупки у России: ее прямой импорт упал примерно в 1,8 тысячи раз - до рекордно низких 141 тысячи евро.
В то же время Франция, которая в последние месяцы была главным покупателем российского газа, сохранила лидерство и в феврале, приобретя у России его на 380,9 миллиона евро. При этом за месяц покупки снизились на 16%. Венгрия осталась второй, при этом ее импорт уменьшился на 3% и составил 263,5 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Греция, импорт которой вырос за февраль на 10% и составил 226,8 миллиона евро.
Сильнее всего закупки газа у России нарастили в конце зимы Нидерланды, которые приобрели его на 112,5 миллиона долларов, что на 12% больше, чем месяцем ранее. Еще на 9% увеличился импорт Болгарии - до 15,8 миллиона долларов. Португалия возобновила импорт после паузы в месяц, приобретя газа на 40,9 миллиона долларов.
Среди крупных покупателей самый сильный спад импорта зафиксировала Испания - сразу в 3,2 раза, до 82,5 миллиона евро, а также Италия - на 22%, до 71,3 миллиона евро.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Словакия в феврале почти прекратила закупки газа из России
13:06
 
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