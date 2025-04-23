https://1prime.ru/20250423/gaz-856964835.html

Чиновники ЕС обсудят запрет на спотовые закупки российского газа

Чиновники ЕС обсудят запрет на спотовые закупки российского газа - 23.04.2025, ПРАЙМ

Чиновники ЕС обсудят запрет на спотовые закупки российского газа

Чиновники Евросоюза рассматривают возможность запрета на спотовые (не по долгосрочным контрактам) покупки газа из России в рамках планов снизить зависимость от... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:34+0300

2025-04-23T16:34+0300

2025-04-23T16:35+0300

энергетика

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Чиновники Евросоюза рассматривают возможность запрета на спотовые (не по долгосрочным контрактам) покупки газа из России в рамках планов снизить зависимость от российских энергоносителей к 2027 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. "ЕС готовится обсудить идею запрета на спотовые закупки природного газа у России в рамках своего плана поэтапного отказа от импорта энергоносителей из Москвы", - передаёт агентство. Отмечается, что такая мера позволит снизить зависимость Европы он импорта энергоносителей из России в краткосрочной перспективе и подготовит почву для дальнейшего отказа от долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. На данный момент большая часть импорта российского газа поступает в рамках долгосрочных контрактов, которые сложно аннулировать. Также ЕС не рассматривает санкции и пошлины из-за отсутствия единогласной поддержки таких мер внутри блока, передаёт агентство. Ранее агентство Reuters сообщило, что чиновники Евросоюза отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников. Как отмечалось, вместо этого Еврокомиссия (ЕК) намерена разработать новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости от российских энергоносителей, к 2027 году. Этот план должны объявить в начале мая.

https://1prime.ru/20250423/gaz-856956516.html

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газ, россия, европа, ес, спрос на газ