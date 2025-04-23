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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2%

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% - 23.04.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T19:53+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 405,4 доллара за тысячу кубометров (-0,4%). Ценовой максимум составил 413 долларов (+1,5%), ценовой минимум – 397,7 доллара (-2,2%). Последние фьючерсы торговались по 399,8 доллара (-1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 406,9 доллара за тысячу кубометров. "По данным Евростата, за январь-февраль 2025 года ЕС увеличил закупки российского трубопроводного газа и СПГ на 40%. По всей видимости, в марте и апреле тенденция только укрепилась. Сезонный фактор уже исключен из газовых котировок, но довольно весом фактор неопределенности: как и по какой цене ЕС намерен наполнять подземные газовые хранилища перед очередным отопительным сезоном. Это основная интрига ближайших недель", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Он также добавил, что Европе было бы проще и дешевле всего закупать газ у России, однако поставки невозможны из-за остановки транспортировки по территории Украины. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, европа, ес, ice, цены