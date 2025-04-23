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Госдолг стран ЕС в прошлом году достиг многолетних максимумов - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/gosdolg-856940243.html
Госдолг стран ЕС в прошлом году достиг многолетних максимумов
Госдолг стран ЕС в прошлом году достиг многолетних максимумов - 23.04.2025, ПРАЙМ
Госдолг стран ЕС в прошлом году достиг многолетних максимумов
Большинство стран Евросоюза в прошлом году наращивали свои долги быстрее, чем росла их экономика, при этом у значительной части показатель достиг многолетних... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T05:17+0300
2025-04-23T05:17+0300
экономика
мировая экономика
франция
греция
польша
ес
евростат
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза в прошлом году наращивали свои долги быстрее, чем росла их экономика, при этом у значительной части показатель достиг многолетних максимумов, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Сильнее всего государственная задолженность по отношению к ВВП в прошлом году подскочила в Польше и Румынии - сразу на 5,9 процентного пункта, составив 55,6% и 54,8% соответственно. На 4,6 процентного пункта она увеличилась в Финляндии, где теперь госдолг составляет 82,1%. Более чем на 3 процентных пункта показатель суверенной задолженность к объему экономики вырос в Словакии (59,7%), Эстонии (23,6%), Австрии (81,8%) и Франции (113,1%). Также госдолг по отношению к ВВП увеличился еще в девяти странах. Самый высокий госдолг по итогам прошлого года был по-прежнему в Греции - 153,6% от ВВП, хотя за год он и снизился на 10,3 процентного пункта. Помимо Греции и Франции, в Евросоюзе в прошлом году было еще лишь три страны, чья задолженность превышала весь объем экономики, - это Италия (135,3%), Бельгия (104,7%) и Испания (101,8%). При этом в Румынии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Люксембурге и Чехии госдолг стал максимальным за десять лет как минимум. В Польше, Франции и Болгарии закредитованность правительства выросла до наибольшего значения с коронавирусного 2020 года, а в Австрии, Бельгии, Литве и Словакии - с 2021 года. При этом одиннадцать стран ЕС все же смогли снизить свою закредитованность: помимо Греции, удачнее всего справились Кипр (-8,6 процентного пункта) и Хорватия (-4,2 процентного пункта). 
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мировая экономика, франция, греция, польша, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ПОЛЬША, ЕС, Евростат
05:17 23.04.2025
 
Госдолг стран ЕС в прошлом году достиг многолетних максимумов

Евростат: госдолг большинства стран ЕС вырос быстрее, чем росла экономика

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза в прошлом году наращивали свои долги быстрее, чем росла их экономика, при этом у значительной части показатель достиг многолетних максимумов, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Сильнее всего государственная задолженность по отношению к ВВП в прошлом году подскочила в Польше и Румынии - сразу на 5,9 процентного пункта, составив 55,6% и 54,8% соответственно. На 4,6 процентного пункта она увеличилась в Финляндии, где теперь госдолг составляет 82,1%.
Более чем на 3 процентных пункта показатель суверенной задолженность к объему экономики вырос в Словакии (59,7%), Эстонии (23,6%), Австрии (81,8%) и Франции (113,1%). Также госдолг по отношению к ВВП увеличился еще в девяти странах.
Самый высокий госдолг по итогам прошлого года был по-прежнему в Греции - 153,6% от ВВП, хотя за год он и снизился на 10,3 процентного пункта. Помимо Греции и Франции, в Евросоюзе в прошлом году было еще лишь три страны, чья задолженность превышала весь объем экономики, - это Италия (135,3%), Бельгия (104,7%) и Испания (101,8%).
При этом в Румынии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Люксембурге и Чехии госдолг стал максимальным за десять лет как минимум. В Польше, Франции и Болгарии закредитованность правительства выросла до наибольшего значения с коронавирусного 2020 года, а в Австрии, Бельгии, Литве и Словакии - с 2021 года.
При этом одиннадцать стран ЕС все же смогли снизить свою закредитованность: помимо Греции, удачнее всего справились Кипр (-8,6 процентного пункта) и Хорватия (-4,2 процентного пункта). 
 
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