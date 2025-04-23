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МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая

МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая - 23.04.2025, ПРАЙМ

МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга Китая в 2025 году до 96,3% ВВП с дальнейшим увеличением до 116% в 2030 году,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:07+0300

2025-04-23T16:07+0300

2025-04-23T16:07+0300

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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга Китая в 2025 году до 96,3% ВВП с дальнейшим увеличением до 116% в 2030 году, говорится в опубликованном докладе организации. Согласно представленным табличным значениям, общий объем госдолга КНР по итогам текущего года вырастет с 88,6% в 2024 году до 96,3%. Уже в 2026 году, как ожидают в МВФ, китайский госдолг превысит отметку в 100% ВВП и составит 102,3%. В 2030 году показатель, как ожидают в фонде, дойдет до отметки 116% ВВП.

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мировая экономика, китай, вашингтон, мвф