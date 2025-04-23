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МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая
МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая - 23.04.2025, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга Китая в 2025 году до 96,3% ВВП с дальнейшим увеличением до 116% в 2030 году,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T16:07+0300
2025-04-23T16:07+0300
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга Китая в 2025 году до 96,3% ВВП с дальнейшим увеличением до 116% в 2030 году, говорится в опубликованном докладе организации. Согласно представленным табличным значениям, общий объем госдолга КНР по итогам текущего года вырастет с 88,6% в 2024 году до 96,3%. Уже в 2026 году, как ожидают в МВФ, китайский госдолг превысит отметку в 100% ВВП и составит 102,3%. В 2030 году показатель, как ожидают в фонде, дойдет до отметки 116% ВВП.
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мировая экономика, китай, вашингтон, мвф
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, МВФ
МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая
МВФ прогнозирует рост госдолга Китая в 2025 году до 96,3% ВВП
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга Китая в 2025 году до 96,3% ВВП с дальнейшим увеличением до 116% в 2030 году, говорится в опубликованном докладе организации.
Согласно представленным табличным значениям, общий объем госдолга КНР по итогам текущего года вырастет с 88,6% в 2024 году до 96,3%. Уже в 2026 году, как ожидают в МВФ, китайский госдолг превысит отметку в 100% ВВП и составит 102,3%.
В 2030 году показатель, как ожидают в фонде, дойдет до отметки 116% ВВП.
МВФ прогнозирует рост мирового госдолга в 2025 году