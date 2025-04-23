https://1prime.ru/20250423/gosduma-856941824.html

В Госдуме призвали Запад признать российский статус Крыма

В Госдуме призвали Запад признать российский статус Крыма - 23.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали Запад признать российский статус Крыма

Западу пора признать российский статус Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T07:43+0300

2025-04-23T07:43+0300

2025-04-23T07:43+0300

россия

экономика

крым

украина

сша

владимир путин

госдума

washington post

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856941824.jpg?1745383403

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Западу пора признать российский статус Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. "В новой американской администрации, очевидно, есть люди, в отличие от (Владимира) Зеленского, реально оценивающие положение дел и перспективы мирного урегулирования. Для Запада пришло время признать российский статус Крыма", - сказал агентству Нестеренко. По мнению депутата, под давлением США такое решение может быть принято, в том числе, и украинской стороной. "В настоящий момент сложно поверить в признание киевским режимом реалий, сложившихся на земле, но это не означает, что принятие реальности не произойдет в будущем. На протяжении долгого периода времени Зеленский продолжал отвлекать внимание своих избирателей "границами 1991 года", накачивая информационный пузырь", - отметил Нестеренко. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

крым

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, украина, сша, владимир путин, госдума, washington post, оон