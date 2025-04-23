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В ГД внесли проект о включении времени простоя на работе в трудовой стаж - 23.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о включении времени простоя на работе в трудовой стаж
В ГД внесли проект о включении времени простоя на работе в трудовой стаж - 23.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о включении времени простоя на работе в трудовой стаж
В Госдуму внесён законопроект, по которому предлагается время простоя на работе включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщил | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T09:28+0300
2025-04-23T09:28+0300
россия
госдума
общество
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, по которому предлагается время простоя на работе включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщил глава комитета ГД по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Депутат отметил, что право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику при условии наличия у него необходимого трудового стажа и его исчисление не прекращается даже в ряде обстоятельств, когда человек фактически не работал, но место работы и положенный отпуск за ним сохраняются. "При этом в такой перечень напрямую не включается время вынужденного простоя, когда предприятие не работает по объективным причинам - технологического, экономического или организационного характера. Считаем, что время простоя справедливо включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект внесён сегодня в Госдуму", - написал он в своем Telegram-канале.
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россия, госдума, общество
РОССИЯ, Госдума, Общество
09:28 23.04.2025
 
В ГД внесли проект о включении времени простоя на работе в трудовой стаж

В Госдуму внесли проект о включении времени простоя на работе в трудовой стаж

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён законопроект, по которому предлагается время простоя на работе включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщил глава комитета ГД по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
Депутат отметил, что право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику при условии наличия у него необходимого трудового стажа и его исчисление не прекращается даже в ряде обстоятельств, когда человек фактически не работал, но место работы и положенный отпуск за ним сохраняются.
"При этом в такой перечень напрямую не включается время вынужденного простоя, когда предприятие не работает по объективным причинам - технологического, экономического или организационного характера. Считаем, что время простоя справедливо включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект внесён сегодня в Госдуму", - написал он в своем Telegram-канале.
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