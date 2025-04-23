https://1prime.ru/20250423/gosduma-856950498.html

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг - 23.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T12:14+0300

2025-04-23T12:14+0300

2025-04-23T12:14+0300

технологии

россия

госдума

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ доступен в думской электронной базе. "В связи с необходимостью защиты граждан Российской Федерации от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, вводящей потребителей в заблуждение", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом также вносятся изменения, направленные на развитие механизма выявления и блокировки ресурсов с такими предложениями.

https://1prime.ru/20250422/boyarskiy-856929120.html

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технологии, россия, госдума