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В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг - 23.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг
В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:14+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ доступен в думской электронной базе. "В связи с необходимостью защиты граждан Российской Федерации от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, вводящей потребителей в заблуждение", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом также вносятся изменения, направленные на развитие механизма выявления и блокировки ресурсов с такими предложениями.
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технологии, россия, госдума
Технологии, РОССИЯ, Госдума
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ доступен в думской электронной базе.
"В связи с необходимостью защиты граждан Российской Федерации от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, вводящей потребителей в заблуждение", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом также вносятся изменения, направленные на развитие механизма выявления и блокировки ресурсов с такими предложениями.
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