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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике еврозоны

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике еврозоны - 23.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике еврозоны

Основные фондовые индексы Европы растут в среду после выхода сведений относительно торгового баланса стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T14:20+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду после выхода сведений относительно торгового баланса стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.11 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 1,4%, до 8 445,21 пункта, французский CAC 40 - на 2,29%, до 7 494,58 пункта, немецкий DAX - на 2,71%, до 21 855,03 пункта. Ранее в среду вышли данные по торговому балансу еврозоны за февраль. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны вырос до 24 миллиардов евро после профицита в 1 миллиард евро в январе, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Что касается корпоративных новостей, акции голландской компании по производству красок и покрытий Akzo Nobel во Франкфурте растут на 8,83% после выхода отчетности за первый квартал 2025 года, в которой были отмечены положительный ценовой рост и значительное снижение затрат.

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