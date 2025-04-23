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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике еврозоны
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике еврозоны - 23.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике еврозоны
Основные фондовые индексы Европы растут в среду после выхода сведений относительно торгового баланса стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:20+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду после выхода сведений относительно торгового баланса стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.11 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 1,4%, до 8 445,21 пункта, французский CAC 40 - на 2,29%, до 7 494,58 пункта, немецкий DAX - на 2,71%, до 21 855,03 пункта. Ранее в среду вышли данные по торговому балансу еврозоны за февраль. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны вырос до 24 миллиардов евро после профицита в 1 миллиард евро в январе, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Что касается корпоративных новостей, акции голландской компании по производству красок и покрытий Akzo Nobel во Франкфурте растут на 8,83% после выхода отчетности за первый квартал 2025 года, в которой были отмечены положительный ценовой рост и значительное снижение затрат.
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европа, индексы, рынки, торги, dax, евростат
Экономика, ЕВРОПА, Индексы, Рынки, Торги, DAX, Евростат
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике еврозоны
Фондовые индексы Европы растут после выхода сведений по торговому балансу еврозоны
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду после выхода сведений относительно торгового баланса стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.11 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 1,4%, до 8 445,21 пункта, французский CAC 40 - на 2,29%, до 7 494,58 пункта, немецкий DAX - на 2,71%, до 21 855,03 пункта.
Ранее в среду вышли данные по торговому балансу еврозоны за февраль. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны вырос до 24 миллиардов евро после профицита в 1 миллиард евро в январе, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Что касается корпоративных новостей, акции голландской компании по производству красок и покрытий Akzo Nobel во Франкфурте растут на 8,83% после выхода отчетности за первый квартал 2025 года, в которой были отмечены положительный ценовой рост и значительное снижение затрат.
Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли