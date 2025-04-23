https://1prime.ru/20250423/indeksy-856966012.html

Фондовые индексы США сильно растут на заявлениях Трампа

Фондовые индексы США сильно растут на заявлениях Трампа - 23.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США сильно растут на заявлениях Трампа

Основные фондовые индексы США в среду растут на 3% и более после заявлений президента страны Дональда Трампа о возможном снижении импортных пошлин в отношении... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T17:17+0300

2025-04-23T17:17+0300

2025-04-23T17:17+0300

экономика

рынки

торги

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

дональд трамп

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83390/21/833902107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08fbc0aea59df4a95fbd4deebaf96efc.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут на 3% и более после заявлений президента страны Дональда Трампа о возможном снижении импортных пошлин в отношении Китая, а также об отсутствии намерений увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 2,72%, до 40 253,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,92%, до 16 940,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,1%, до 5 451,81 пункта. Ранее в среду Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка пошлин не предусмотрена. Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента снизит пошлины до 50-65%. Сейчас же, после нововведений, они достигают 145%. Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять Пауэлла, хотя вновь призвал его снизить учетную ставку как можно скорее. "Если быть оптимистом, то можно сказать, что Трамп постепенно отступает в вопросах торговли и увольнения Пауэлла", - цитирует агентство Блумберг глава отдела европейских акций AXA IM Жиль Гибу (Gillles Guibout). Впрочем, у Трампа есть "структурная тенденция" к созданию неопределенности, и сейчас среди международных инвесторов наблюдаются противоречия, добавил он. В среду также была опубликована статистика рынка недвижимости страны. Так, продажи новых домов в США в марте выросли к февралю сильнее прогноза - на 7,4%, до 724 тысяч.

https://1prime.ru/20250423/indeksy-856957028.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite, дональд трамп, китай