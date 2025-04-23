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Фондовые индексы США сильно растут на заявлениях Трампа
Фондовые индексы США сильно растут на заявлениях Трампа - 23.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США сильно растут на заявлениях Трампа
Основные фондовые индексы США в среду растут на 3% и более после заявлений президента страны Дональда Трампа о возможном снижении импортных пошлин в отношении... | 23.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут на 3% и более после заявлений президента страны Дональда Трампа о возможном снижении импортных пошлин в отношении Китая, а также об отсутствии намерений увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 2,72%, до 40 253,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,92%, до 16 940,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,1%, до 5 451,81 пункта. Ранее в среду Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка пошлин не предусмотрена. Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента снизит пошлины до 50-65%. Сейчас же, после нововведений, они достигают 145%. Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять Пауэлла, хотя вновь призвал его снизить учетную ставку как можно скорее. "Если быть оптимистом, то можно сказать, что Трамп постепенно отступает в вопросах торговли и увольнения Пауэлла", - цитирует агентство Блумберг глава отдела европейских акций AXA IM Жиль Гибу (Gillles Guibout). Впрочем, у Трампа есть "структурная тенденция" к созданию неопределенности, и сейчас среди международных инвесторов наблюдаются противоречия, добавил он. В среду также была опубликована статистика рынка недвижимости страны. Так, продажи новых домов в США в марте выросли к февралю сильнее прогноза - на 7,4%, до 724 тысяч.
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рынки, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite, дональд трамп, китай
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite, Дональд Трамп, КИТАЙ
Фондовые индексы США сильно растут на заявлениях Трампа
Фондовые индексы США в среду растут на 3% и более после заявлений Трампа
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут на 3% и более после заявлений президента страны Дональда Трампа о возможном снижении импортных пошлин в отношении Китая, а также об отсутствии намерений увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивает на 2,72%, до 40 253,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,92%, до 16 940,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,1%, до 5 451,81 пункта.
Ранее в среду Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка пошлин не предусмотрена. Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента снизит пошлины до 50-65%. Сейчас же, после нововведений, они достигают 145%. Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять Пауэлла, хотя вновь призвал его снизить учетную ставку как можно скорее.
"Если быть оптимистом, то можно сказать, что Трамп постепенно отступает в вопросах торговли и увольнения Пауэлла", - цитирует агентство Блумберг глава отдела европейских акций AXA IM Жиль Гибу (Gillles Guibout).
Впрочем, у Трампа есть "структурная тенденция" к созданию неопределенности, и сейчас среди международных инвесторов наблюдаются противоречия, добавил он.
В среду также была опубликована статистика рынка недвижимости страны. Так, продажи новых домов в США в марте выросли к февралю сильнее прогноза - на 7,4%, до 724 тысяч.
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