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Фондовые индексы Европы завершили среду в плюсе - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/indeksy-856971468.html
Фондовые индексы Европы завершили среду в плюсе
Фондовые индексы Европы завершили среду в плюсе - 23.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили среду в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили среду в значительном плюсе после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T19:45+0300
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экономика
европа
рынки
индексы
сша
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду в значительном плюсе после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9% - до 8 403,18 пункта, французский CAC 40 - на 2,13%, до 7 482,36 пункта, немецкий DAX - на 3,14%, до 21 961,97 пункта. Европейские индексы повторяли динамику американских фондовых рынков, которые отреагировали на заявления американского президента. Ранее в среду Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка пошлин не предусмотрена. Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента снизит пошлины до 50-65%. Сейчас же, после нововведений, они достигают 145%. Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять Пауэлла, хотя вновь призвал его снизить учетную ставку как можно скорее. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в апреле уменьшился до 50,1 пункта с мартовской отметки в 50,9 пункта. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,3 пункта. Кроме того, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос до 24 миллиардов евро после профицита в 1 миллиард евро в январе, что оказалось больше ожиданий.
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европа, рынки, индексы, сша, дональд трамп
Экономика, ЕВРОПА, Рынки, Индексы, США, Дональд Трамп
19:45 23.04.2025
 
Фондовые индексы Европы завершили среду в плюсе

Фондовые индексы Европы выросли на 1-3% после заявлений Трампа

© flickr.com / Metro CentricСкульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© flickr.com / Metro Centric
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду в значительном плюсе после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9% - до 8 403,18 пункта, французский CAC 40 - на 2,13%, до 7 482,36 пункта, немецкий DAX - на 3,14%, до 21 961,97 пункта.
Европейские индексы повторяли динамику американских фондовых рынков, которые отреагировали на заявления американского президента.
Ранее в среду Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка пошлин не предусмотрена. Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента снизит пошлины до 50-65%. Сейчас же, после нововведений, они достигают 145%. Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять Пауэлла, хотя вновь призвал его снизить учетную ставку как можно скорее.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в апреле уменьшился до 50,1 пункта с мартовской отметки в 50,9 пункта. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,3 пункта.
Кроме того, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос до 24 миллиардов евро после профицита в 1 миллиард евро в январе, что оказалось больше ожиданий.
Котировки, сток
Российский рынок акций закрыл основные торги среды снижением
18:57
 
ЭкономикаЕВРОПАРынкиИндексыСШАДональд Трамп
 
 
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