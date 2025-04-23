https://1prime.ru/20250423/indikatory-856944364.html

Роспотребнадзор изменил перечень индикаторов риска для проверок бизнеса

Роспотребнадзор изменил перечень индикаторов риска для проверок бизнеса - 23.04.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор изменил перечень индикаторов риска для проверок бизнеса

Роспотребнадзор усовершенствовал перечень индикаторов риска для проведения внеплановых проверок бизнеса в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T09:22+0300

2025-04-23T09:22+0300

2025-04-23T09:22+0300

россия

бизнес

москва

дмитрий григоренко

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2de7681da36e99499af5f4be03df8e97.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Роспотребнадзор усовершенствовал перечень индикаторов риска для проведения внеплановых проверок бизнеса в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. В пресс-службе уточнили, что Минюст России зарегистрировал приказ Роспотребнадзора № 171 от 10 марта 2025 года, вносящий изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Этот документ принят в рамках риск-ориентированного подхода, который предусматривает проведение внеплановых проверок при выявлении индикаторов, указывающих на возможные нарушения. "Согласно новому приказу, действие ряда индикаторов, чья эффективность составила менее 75%, отменяется. В их числе - два индикатора, касающихся упакованной воды, два - фототехники и один - меховых изделий. Эти индикаторы были ранее утверждены приказом Роспотребнадзора № 635 от 14 сентября 2023 года", - рассказали в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что приказ вводит дополнительно четыре новых индикатора, относящихся к товарной группе упакованной питьевой воды, учитывающих "разрешительный режим на кассе". "Новый порядок вступит в силу 28 апреля 2025 года. Приказ был подготовлен в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко", - объяснили в Роспотребнадзоре.

https://1prime.ru/20250321/finansy-855985893.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, дмитрий григоренко, роспотребнадзор