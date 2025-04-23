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Роспотребнадзор изменил перечень индикаторов риска для проверок бизнеса
Роспотребнадзор изменил перечень индикаторов риска для проверок бизнеса - 23.04.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор изменил перечень индикаторов риска для проверок бизнеса
Роспотребнадзор усовершенствовал перечень индикаторов риска для проведения внеплановых проверок бизнеса в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T09:22+0300
2025-04-23T09:22+0300
2025-04-23T09:22+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Роспотребнадзор усовершенствовал перечень индикаторов риска для проведения внеплановых проверок бизнеса в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. В пресс-службе уточнили, что Минюст России зарегистрировал приказ Роспотребнадзора № 171 от 10 марта 2025 года, вносящий изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Этот документ принят в рамках риск-ориентированного подхода, который предусматривает проведение внеплановых проверок при выявлении индикаторов, указывающих на возможные нарушения. "Согласно новому приказу, действие ряда индикаторов, чья эффективность составила менее 75%, отменяется. В их числе - два индикатора, касающихся упакованной воды, два - фототехники и один - меховых изделий. Эти индикаторы были ранее утверждены приказом Роспотребнадзора № 635 от 14 сентября 2023 года", - рассказали в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что приказ вводит дополнительно четыре новых индикатора, относящихся к товарной группе упакованной питьевой воды, учитывающих "разрешительный режим на кассе". "Новый порядок вступит в силу 28 апреля 2025 года. Приказ был подготовлен в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко", - объяснили в Роспотребнадзоре.
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россия, бизнес, москва, дмитрий григоренко, роспотребнадзор
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Дмитрий Григоренко, Роспотребнадзор
Роспотребнадзор изменил перечень индикаторов риска для проверок бизнеса
Роспотребнадзор усовершенствовал перечень индикаторов риска для проверок бизнеса
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Роспотребнадзор усовершенствовал перечень индикаторов риска для проведения внеплановых проверок бизнеса в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе уточнили, что Минюст России зарегистрировал приказ Роспотребнадзора № 171 от 10 марта 2025 года, вносящий изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Этот документ принят в рамках риск-ориентированного подхода, который предусматривает проведение внеплановых проверок при выявлении индикаторов, указывающих на возможные нарушения.
"Согласно новому приказу, действие ряда индикаторов, чья эффективность составила менее 75%, отменяется. В их числе - два индикатора, касающихся упакованной воды, два - фототехники и один - меховых изделий. Эти индикаторы были ранее утверждены приказом Роспотребнадзора № 635 от 14 сентября 2023 года", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе добавили, что приказ вводит дополнительно четыре новых индикатора, относящихся к товарной группе упакованной питьевой воды, учитывающих "разрешительный режим на кассе".
"Новый порядок вступит в силу 28 апреля 2025 года. Приказ был подготовлен в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко", - объяснили в Роспотребнадзоре.
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