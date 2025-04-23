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Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35% - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/inflyatsiya-856970866.html
Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35%
Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35% - 23.04.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35%
Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T19:16+0300
2025-04-23T19:16+0300
экономика
россия
инфляция в россии
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 15 по 21 апреля рост цен в среднем составил 0,21% (неделей ранее - 0,19%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,3%, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - на 0,12% (против 0,11% на неделе ранее). "Продолжилось снижение цен на мясо кур, масло сливочное, муку. Возобновилось снижение цен на сыр и творог. На сахар темпы роста цен составили 0,1% неделя к неделе, как и неделей ранее. Ускорилось удешевление яиц, риса и крупы гречневой", - пишут авторы обзора. В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю снизились на 0,04%, как и неделей ранее. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то за неделю они подорожали на 0,08%.
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россия, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России
19:16 23.04.2025
 
Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35%

МЭР: инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей.
Монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 15 по 21 апреля рост цен в среднем составил 0,21% (неделей ранее - 0,19%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,3%, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - на 0,12% (против 0,11% на неделе ранее).
"Продолжилось снижение цен на мясо кур, масло сливочное, муку. Возобновилось снижение цен на сыр и творог. На сахар темпы роста цен составили 0,1% неделя к неделе, как и неделей ранее. Ускорилось удешевление яиц, риса и крупы гречневой", - пишут авторы обзора.
В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю снизились на 0,04%, как и неделей ранее. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то за неделю они подорожали на 0,08%.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции в России
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