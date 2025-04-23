https://1prime.ru/20250423/inflyatsiya-856970866.html

Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35%

Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35% - 23.04.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35%

Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T19:16+0300

2025-04-23T19:16+0300

2025-04-23T19:16+0300

экономика

россия

инфляция в россии

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 апреля замедлилась до 10,35% в годовом выражении с 10,38% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 15 по 21 апреля рост цен в среднем составил 0,21% (неделей ранее - 0,19%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,3%, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - на 0,12% (против 0,11% на неделе ранее). "Продолжилось снижение цен на мясо кур, масло сливочное, муку. Возобновилось снижение цен на сыр и творог. На сахар темпы роста цен составили 0,1% неделя к неделе, как и неделей ранее. Ускорилось удешевление яиц, риса и крупы гречневой", - пишут авторы обзора. В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю снизились на 0,04%, как и неделей ранее. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), то за неделю они подорожали на 0,08%.

https://1prime.ru/20250416/inflyatsiya-856751431.html

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