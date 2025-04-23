https://1prime.ru/20250423/jurent-856939663.html

"МТС Юрент" тестирует технологию выявления поездок вдвоем на самокате

"МТС Юрент" тестирует технологию выявления поездок вдвоем на самокате - 23.04.2025, ПРАЙМ

"МТС Юрент" тестирует технологию выявления поездок вдвоем на самокате

"МТС Юрент" в 2025 году будет тестировать собственную технологию, позволяющую выявлять поездки вдвоем на электросамокате, сейчас на рынке нет готового решения,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T04:02+0300

2025-04-23T04:02+0300

2025-04-23T04:02+0300

бизнес

технологии

россия

москва

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856939663.jpg?1745370153

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. "МТС Юрент" в 2025 году будет тестировать собственную технологию, позволяющую выявлять поездки вдвоем на электросамокате, сейчас на рынке нет готового решения, которое можно внедрить и сразу же использовать, сообщил РИА Новости руководитель офиса Hardware разработки "МТС Юрент" Денис Богданов. В России за езду вдвоем на одном электросамокате предусмотрен штраф. Так, накануне сервис "Яндекс Go" сообщил РИА Новости, что выписал в Москве первый в 2025 году штраф в 100 тысяч рублей за поездку на самокате вдвоем с ребенком, аккаунт нарушителя был заблокирован в сервисе. "Мы уже разработали свою технологию выявления поездок вдвоем, и в этом году мы ее будем тестировать. Это, на самом деле, не так просто, как кажется. Есть много достаточно нюансов, которые нужно было учесть для того, чтобы это была действительно рабочая технология. И сейчас, я думаю, у всех операторов - это один из основных вопросов - и, к сожалению, на рынке нет готового решения, которое ты можешь внедрить и спокойно использовать", - сказал Богданов. "Поэтому у нас есть свои разработки, которые мы сейчас дорабатываем, чтобы их реализация была с максимальным процентом достоверности, а не 50 на 50, как у других решений на рынке", - добавил он. Богданов рассказал, что разработка технологии требует не только создания софтверного решения, но и адаптации самокатов к ее внедрению. Сложность разработки заключается в том, чтобы определять, сколько человек стоят на платформе: это один человек с большим весом или это два или три человека с маленьким весом. Кроме этого, технология должна определять направление ветра, уклон на местности, износ шин при передвижении. "Сейчас это просто требует чуть больше времени, как любая разработка, она требует времени. Поэтому мы над этим работаем, но надеемся, что в следующем году сможем внедрить относительно массово", - отметил Богданов. "Многие заявляют, что у них что-то есть, но я реально рабочей технологии, которая дает высокий уровень вероятности определения, что на самокате стоит более одного человека, не видел ни разу. Даже тот же Ninebot, который является мировым лидером по разработке самокатов, представлял свою технологию, и она оказалась нерабочей. Но у нас есть понимание, как это сделать с высокой долей вероятности, но это требует ресурсов, времени на разработку. У нас есть рабочие прототипы, которые мы сейчас тестируем. До массового внедрения нужно еще немного ее доработать", - добавил он. Центр Hardware разработки "МТС Юрент" был создан в результате сделки с белорусской компанией Eleven ("МТС Юрент" приобрела ее в декабре 2024 года). Компания разрабатывает собственные электросамокаты и другие устройства и решения для микромобильности.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, москва, мтс