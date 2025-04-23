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"МТС Юрент" может выводить на внешние рынки свои разработки

"МТС Юрент" может выводить на внешние рынки свои разработки - 23.04.2025, ПРАЙМ

"МТС Юрент" может выводить на внешние рынки свои разработки

"МТС Юрент" не исключает, что в будущем будет выводить на внешние рынки свои разработки - самокаты компании могут быть представлены и за пределами России,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T07:06+0300

2025-04-23T07:06+0300

2025-04-23T07:06+0300

технологии

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. "МТС Юрент" не исключает, что в будущем будет выводить на внешние рынки свои разработки - самокаты компании могут быть представлены и за пределами России, рассказал РИА Новости руководитель офиса Hardware разработки "МТС Юрент" Денис Богданов. "Возможно. Потому что инвестиции достаточно большие в разработку, и у нас есть партнеры, с которыми мы можем этим делиться. Мы общаемся не только внутри России с шеринговыми компаниями, но по всему миру. Мы сделаем все возможное для того, чтобы наш продукт был представлен в том числе за пределами России", - отметил Богданов на вопрос, есть ли планы вывести свои разработки за пределы компании и России, в том числе продавать самокаты в другие страны. Он объяснил, что разработка "железа" является сложным направлением, для которого нужны большие инвестиции. Если оператор кикшеринга просто покупает нужные решения, то он может стать "заложником одного производителя": его сложно поменять, с ним сложно договариваться, его сложно убеждать. "Производитель, когда он становится монополистом, особенно в такой закупке, ему неинтересно делать надежный самокат, который не ломается, ему интересно, что самокат может чаще приезжать за его запчастями", - добавил Богданов. По его мнению, собственные центры разработок у кикшеринговых компаний - это позитивный знак, говорящий о том, что оператор ответственно подходит к той сфере, в которой он занимается бизнесом. "Это достаточно большие инвестиции. Инвестиции в ответственный бизнес, который вкладывает много в разработку своих продуктов, в обеспечение безопасности, в развитие инфраструктуры шеринга и так далее. Это говорит о том, что компания подходит ответственно к той сфере, в которой он занимается бизнесом", - добавил он. Также Богданов рассказал, что внутренние центры разработки создают устройства, которые больше подходят специфике компании и конкретному рынку: "У нас достаточно много требований от регуляторов, например, формирование номерных знаков, разработка решений для выявления поездок вдвоем и других, и вот R&D-центр как раз таки позволяет быстрее реагировать на эти требования и внедрять какие-то инновации, новшества, которые позволяют выполнять эти требования". Центр Hardware разработки "МТС Юрент" был создан в результате сделки с белорусской компанией Eleven ("МТС Юрент" приобрела ее в декабре 2024 года). Компания разрабатывает собственные электросамокаты и другие устройства и решения для микромобильности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, москва, мтс