https://1prime.ru/20250423/kallas-856948293.html

"Это чудовищно". На Западе обрушились на Каллас после заявления про Крым

"Это чудовищно". На Западе обрушились на Каллас после заявления про Крым - 23.04.2025, ПРАЙМ

"Это чудовищно". На Западе обрушились на Каллас после заявления про Крым

Глава евродипломатии Кая Каллас намерена сорвать сделку по Украине после ее слов о Крыме. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х заявил аналитик... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T11:11+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас намерена сорвать сделку по Украине после ее слов о Крыме. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Американские и российские условия намного лучше, чем Киев имел право ожидать. И все же Кая Каллас хочет сорвать сделку. Это действительно чудовищно", — отметил эксперт.По словам Кошковича, отказ от условий, предложенных Россией и США, будет расценен как преднамеренное массовое убийство украинцев.Ранее Каллас в беседе с AFP заявила, что страны ЕС никогда не признают Крым российской территорией.

https://1prime.ru/20250423/krym-856943361.html

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