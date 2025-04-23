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"Это чудовищно". На Западе обрушились на Каллас после заявления про Крым
"Это чудовищно". На Западе обрушились на Каллас после заявления про Крым - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Это чудовищно". На Западе обрушились на Каллас после заявления про Крым
Глава евродипломатии Кая Каллас намерена сорвать сделку по Украине после ее слов о Крыме. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х заявил аналитик... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T11:11+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас намерена сорвать сделку по Украине после ее слов о Крыме. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Американские и российские условия намного лучше, чем Киев имел право ожидать. И все же Кая Каллас хочет сорвать сделку. Это действительно чудовищно", — отметил эксперт.По словам Кошковича, отказ от условий, предложенных Россией и США, будет расценен как преднамеренное массовое убийство украинцев.Ранее Каллас в беседе с AFP заявила, что страны ЕС никогда не признают Крым российской территорией.
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Политика, РОССИЯ, ЕС, КРЫМ
"Это чудовищно". На Западе обрушились на Каллас после заявления про Крым
Аналитик Кошкович назвал желание Каллас сорвать сделку по Украине чудовищным
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Глава евродипломатии Кая Каллас намерена сорвать сделку по Украине после ее слов о Крыме. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х заявил
аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Американские и российские условия намного лучше, чем Киев имел право ожидать. И все же Кая Каллас хочет сорвать сделку. Это действительно чудовищно", — отметил эксперт.
По словам Кошковича, отказ от условий, предложенных Россией и США, будет расценен как преднамеренное массовое убийство украинцев.
Ранее Каллас в беседе с AFP заявила, что страны ЕС никогда не признают Крым российской территорией.
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