https://1prime.ru/20250423/kamaz-856959273.html

"КАМАЗ" взыскал с Минпромторга более 386 миллионов рублей субсидии

"КАМАЗ" взыскал с Минпромторга более 386 миллионов рублей субсидии - 23.04.2025, ПРАЙМ

"КАМАЗ" взыскал с Минпромторга более 386 миллионов рублей субсидии

Арбитражный суд Москвы по иску АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ" взыскал с министерства промышленности и торговли России более 386 миллионов рублей субсидии,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:06+0300

2025-04-23T15:06+0300

2025-04-23T15:06+0300

бизнес

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промышленность

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ" взыскал с министерства промышленности и торговли России более 386 миллионов рублей субсидии, предназначенной для экспортеров промышленной продукции, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Постановлением правительства России в 2022 году была установлена субсидия из федерального бюджета российским организациям промышленности для компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Как пояснялось в документе, субсидия предоставляется в целях стимулирования производства и поставки конкурентоспособной промышленной продукции покупателям в рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт". Автомобильный производитель подал заявку на получение субсидии за период поставок с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года, но решением Минпромторга от 14 ноября 2023 года ему было отказано. Министерство сослалось на то, что заявки от претендентов принимались с 9 часов 29 марта до 18 часов 20 августа 2023 года, а заявка "Камаза" поступила 20 августа, в 18 часов 18 минут, то есть на 18 минут позже указанного срока. Автозавод оспорил приказ Минпромторга в суде. Две инстанции пришли к выводу, что министерство действовало в пределах своих полномочий, но арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года признал решение ведомства незаконным и обязал Минпромторг предоставить субсидию в размере более 386 миллионов рублей. Постановление кассации оставил без изменения Верховный суд. Но "Камаз" денежную выплату так и не получил, поэтому в январе обратился с иском к Минпромторгу о взыскании суммы субсидии. Удовлетворяя иск, суд сослался на обстоятельства, установленные в предыдущем разбирательстве, а также отметил, что "транспортная" субсидия - мера господдержки организаций-экспортеров. "Данная мера поддержки была учтена заявителем при заключении контракта с покупателями и отгрузке продукции на экспорт в составе цены продукции, что сделало ее более конкурентоспособной на зарубежных рынках", - указал суд в решении. "Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Помимо грузовиков выпускает автобусы, электробусы и другие виды транспорта.

https://1prime.ru/20250423/sud-856949118.html

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бизнес, россия, минпромторг, камаз, арбитражный суд, промышленность