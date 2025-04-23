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Китай получил апелляционный запрос ЕС по патентному делу
Китай получил апелляционный запрос ЕС по патентному делу - 23.04.2025, ПРАЙМ
Китай получил апелляционный запрос ЕС по патентному делу
Китай получил апелляционный запрос ЕС по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) по патентному делу и рассмотрит его в соответствии с действующими... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T05:30+0300
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2025-04-23T05:30+0300
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ПЕКИН, 23 апр - ПРАЙМ. Китай получил апелляционный запрос ЕС по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) по патентному делу и рассмотрит его в соответствии с действующими правилами Многостороннего временного апелляционного арбитражного соглашения (MPIA), заявили в среду в министерстве коммерции КНР.
"Китай получил апелляционный запрос ЕС и рассмотрит его в соответствии с действующими правилами Многостороннего временного апелляционного арбитражного соглашения (MPIA) для защиты своих законных прав и интересов", - говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая в ответ на просьбу прокомментировать подачу ЕС апелляции на решение комиссии ВТО по делу о патентах.
В ведомстве добавили, что MPIA как институциональное соглашение, позволяющее членам ВТО поддерживать работу механизма урегулирования споров, способствует поддержанию стабильности и предсказуемости многосторонней торговой системы.
"Китай будет работать с другими участниками MPIA для содействия эффективной реализации соглашения и надежной защиты основанной на правилах многосторонней торговой системы", - указали в минкоммерции КНР.
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мировая экономика, китай, кнр, ес, вто
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ЕС, ВТО
Китай получил апелляционный запрос ЕС по патентному делу
Китай получил апелляционный запрос ЕС по спору в ВТО по патентному делу
ПЕКИН, 23 апр - ПРАЙМ. Китай получил апелляционный запрос ЕС по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) по патентному делу и рассмотрит его в соответствии с действующими правилами Многостороннего временного апелляционного арбитражного соглашения (MPIA), заявили в среду в министерстве коммерции КНР.
"Китай получил апелляционный запрос ЕС и рассмотрит его в соответствии с действующими правилами Многостороннего временного апелляционного арбитражного соглашения (MPIA) для защиты своих законных прав и интересов", - говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая в ответ на просьбу прокомментировать подачу ЕС апелляции на решение комиссии ВТО по делу о патентах.
В ведомстве добавили, что MPIA как институциональное соглашение, позволяющее членам ВТО поддерживать работу механизма урегулирования споров, способствует поддержанию стабильности и предсказуемости многосторонней торговой системы.
"Китай будет работать с другими участниками MPIA для содействия эффективной реализации соглашения и надежной защиты основанной на правилах многосторонней торговой системы", - указали в минкоммерции КНР.