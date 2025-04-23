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Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем

Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем - 23.04.2025, ПРАЙМ

Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем

Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T23:03+0300

2025-04-23T23:03+0300

2025-04-23T23:03+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС, пишет South China Morning Post со ссылкой на источник. Главы МИД ЕС в 2021 году согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ МИД Китая ввел санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС. "Обсуждения с китайскими властями продолжаются и находятся на завершающей стадии", - сказал изданию представитель Европарламента, отметив, что это проложит путь к нормализации отношений Пекина с блоком. Он добавил, что Европейский парламент всегда намеревался добиться отмены санкций и возобновить отношения с Китаем. Отмечается, что глава Европарламента Роберта Метсола проинформирует лидеров групп, как только китайские власти официально подтвердят, что санкции сняты.

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мировая экономика, китай, ес, мид, европарламент, роберта метсола