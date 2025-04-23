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Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/kitay-856973816.html
Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем
Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем - 23.04.2025, ПРАЙМ
Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем
Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T23:03+0300
2025-04-23T23:03+0300
экономика
мировая экономика
китай
ес
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европарламент
роберта метсола
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС, пишет South China Morning Post со ссылкой на источник. Главы МИД ЕС в 2021 году согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ МИД Китая ввел санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС. "Обсуждения с китайскими властями продолжаются и находятся на завершающей стадии", - сказал изданию представитель Европарламента, отметив, что это проложит путь к нормализации отношений Пекина с блоком. Он добавил, что Европейский парламент всегда намеревался добиться отмены санкций и возобновить отношения с Китаем. Отмечается, что глава Европарламента Роберта Метсола проинформирует лидеров групп, как только китайские власти официально подтвердят, что санкции сняты.
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мировая экономика, китай, ес, мид, европарламент, роберта метсола
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ЕС, МИД, Европарламент, Роберта Метсола
23:03 23.04.2025
 
Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем

SCMP: Европарламент достиг финального этапа переговоров с Китаем о снятии санкций

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Александр Штоль
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС, пишет South China Morning Post со ссылкой на источник.
Главы МИД ЕС в 2021 году согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ МИД Китая ввел санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС.
"Обсуждения с китайскими властями продолжаются и находятся на завершающей стадии", - сказал изданию представитель Европарламента, отметив, что это проложит путь к нормализации отношений Пекина с блоком.
Он добавил, что Европейский парламент всегда намеревался добиться отмены санкций и возобновить отношения с Китаем.
Отмечается, что глава Европарламента Роберта Метсола проинформирует лидеров групп, как только китайские власти официально подтвердят, что санкции сняты.
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ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙЕСМИДЕвропарламентРоберта Метсола
 
 
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