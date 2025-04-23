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Судоходные компании и порты РФ и Ирана договорились о создании консорциума - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Судоходные компании и порты РФ и Ирана договорились о создании консорциума
Судоходные компании и порты РФ и Ирана договорились о создании консорциума - 23.04.2025, ПРАЙМ
Судоходные компании и порты РФ и Ирана договорились о создании консорциума
Российские и иранские судоходные компании и порты договорились о создании консорциума, переговоры планируется провести в мае в Махачкале, сообщил Минтранс РФ. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:22+0300
2025-04-23T12:22+0300
бизнес
россия
махачкала
москва
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российские и иранские судоходные компании и порты договорились о создании консорциума, переговоры планируется провести в мае в Махачкале, сообщил Минтранс РФ. "Достигнута договоренность о создании консорциума (Ассоциации) российских и иранских судоходных компаний и российских и иранских портов. Запланировано провести переговоры таких компаний и портов в мае в Махачкале. В повестку будут включены вопросы развития судоходства, согласования тарифов на перевозки, а также совместной работы с портами и судоходными компаниями других прикаспийских государств", - говорится в сообщении. Кроме того, с 23 по 25 мая пройдут экспертные консультации и встречи Ассоциации международных автомобильных перевозчиков с иранскими коллегами, а также консультации авиавластей, добавили в Минтрансе.
https://1prime.ru/20250422/iran-856925609.html
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бизнес, россия, махачкала, москва
Бизнес, РОССИЯ, Махачкала, МОСКВА
12:22 23.04.2025
 
Судоходные компании и порты РФ и Ирана договорились о создании консорциума

Судоходные компании и порты России и Ирана договорились о создании консорциума

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГорода России. Махачкала
Города России. Махачкала - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российские и иранские судоходные компании и порты договорились о создании консорциума, переговоры планируется провести в мае в Махачкале, сообщил Минтранс РФ.
"Достигнута договоренность о создании консорциума (Ассоциации) российских и иранских судоходных компаний и российских и иранских портов. Запланировано провести переговоры таких компаний и портов в мае в Махачкале. В повестку будут включены вопросы развития судоходства, согласования тарифов на перевозки, а также совместной работы с портами и судоходными компаниями других прикаспийских государств", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 23 по 25 мая пройдут экспертные консультации и встречи Ассоциации международных автомобильных перевозчиков с иранскими коллегами, а также консультации авиавластей, добавили в Минтрансе.
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