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Минфин и ЦБ запустят криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов

Минфин и ЦБ запустят криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов - 23.04.2025, ПРАЙМ

Минфин и ЦБ запустят криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов

Минфин совместно с Банком России запустит криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов, произойдет легализация криптоопераций, которые были пройдены в... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:05+0300

2025-04-23T15:05+0300

2025-04-23T15:05+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин совместно с Банком России запустит криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов, произойдет легализация криптоопераций, которые были пройдены в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Совместно с Центральным банком запустим криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов. Произойдет легализация криптоактивов, вывод из тени операций в крипте. Естественно, не внутри страны нашей, а те операции, которые сегодня пройдены в рамках экспериментального правового режима", - сказал Силуанов на коллегии Минфина РФ. Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявлял, что Минфин поддерживает предложение ЦБ разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой в рамках ЭПР. Он подчеркивал, что при этом нет речи о расчетах криптовалютой внутри страны, Минфин никогда не поддерживал этого. Силуанов отметил, что финансовый мир быстро движется по пути развития современных цифровых технологий. По его словам, задача Минфина - оставаться в авангарде этого развития. "Это касается криптовалюты, международных расчетов, цифровых финансовых активов, токенизации активов реального сектора, использования цифрового рубля и искусственного интеллекта в бюджетном процессе", - сказал Силуанов. "Искусственный интеллект мы уже начали внедрять в нашу работу. Бюджетные заявки, коды бюджетной классификации, соответствие результатов ассигнования помогает заполнять нашему ведомству искусственный интеллект. И эту позицию мы будем и дальше развивать, внедрять, расширять, чтобы более качественно и более быстро работала финансовая машина", - рассказал министр.

https://1prime.ru/20250423/kriptovalyuta-856958618.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, антон силуанов, минфин, центральные банки, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, банк россии