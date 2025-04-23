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Минфин готовит меры по борьбе с незаконным майнингом криптовалют - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/kriptovalyuta-856958618.html
Минфин готовит меры по борьбе с незаконным майнингом криптовалют
Минфин готовит меры по борьбе с незаконным майнингом криптовалют - 23.04.2025, ПРАЙМ
Минфин готовит меры по борьбе с незаконным майнингом криптовалют
Минфин России с правоохранительным блоком правительства готовит подходы к введению ответственности за неправомерные действия с использованием криптовалют,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:54+0300
2025-04-23T14:54+0300
экономика
финансы
россия
москва
минфин
банк россия
операции с криптовалютой
майнинг
незаконный майнинг
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин России с правоохранительным блоком правительства готовит подходы к введению ответственности за неправомерные действия с использованием криптовалют, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Осман Кабалоев. "Готовим с правоохранительным блоком подходы к введению ответственности за неправомерные действия с использованием криптовалют", - сказал он, выступая на Blockchain Forum. "Это будет касаться и нелегального майнинга, и оплаты криптовалютами, платежей за товары и услуги на территории Российской Федерации. Потому что в этом отношении мы полностью согласны с позицией Банка России, что единственное платежное средство на территории России было и будет всегда наш российский рубль", - добавил он.
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финансы, россия, москва, минфин, банк россия, операции с криптовалютой, майнинг, незаконный майнинг
Экономика, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Минфин, банк Россия, операции с криптовалютой, майнинг, незаконный майнинг
14:54 23.04.2025
 
Минфин готовит меры по борьбе с незаконным майнингом криптовалют

Минфин готовит подходы к ответственности за неправомерные действия с криптовалютой

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин России с правоохранительным блоком правительства готовит подходы к введению ответственности за неправомерные действия с использованием криптовалют, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Осман Кабалоев.
"Готовим с правоохранительным блоком подходы к введению ответственности за неправомерные действия с использованием криптовалют", - сказал он, выступая на Blockchain Forum.
"Это будет касаться и нелегального майнинга, и оплаты криптовалютами, платежей за товары и услуги на территории Российской Федерации. Потому что в этом отношении мы полностью согласны с позицией Банка России, что единственное платежное средство на территории России было и будет всегда наш российский рубль", - добавил он.
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
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ЭкономикаФинансыРОССИЯМОСКВАМинфинбанк Россияоперации с криптовалютоймайнингнезаконный майнинг
 
 
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