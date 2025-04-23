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Минфин готовит меры по борьбе с незаконным майнингом криптовалют

Минфин готовит меры по борьбе с незаконным майнингом криптовалют - 23.04.2025, ПРАЙМ

Минфин готовит меры по борьбе с незаконным майнингом криптовалют

Минфин России с правоохранительным блоком правительства готовит подходы к введению ответственности за неправомерные действия с использованием криптовалют,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T14:54+0300

2025-04-23T14:54+0300

2025-04-23T14:54+0300

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незаконный майнинг

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин России с правоохранительным блоком правительства готовит подходы к введению ответственности за неправомерные действия с использованием криптовалют, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Осман Кабалоев. "Готовим с правоохранительным блоком подходы к введению ответственности за неправомерные действия с использованием криптовалют", - сказал он, выступая на Blockchain Forum. "Это будет касаться и нелегального майнинга, и оплаты криптовалютами, платежей за товары и услуги на территории Российской Федерации. Потому что в этом отношении мы полностью согласны с позицией Банка России, что единственное платежное средство на территории России было и будет всегда наш российский рубль", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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