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Глава Крыма сообщил о готовности республики к курортному сезону

Глава Крыма сообщил о готовности республики к курортному сезону - 23.04.2025, ПРАЙМ

Глава Крыма сообщил о готовности республики к курортному сезону

Крым готов в целом к проведению предстоящего курортного сезона, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T18:01+0300

2025-04-23T18:01+0300

2025-04-23T18:01+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Крым готов в целом к проведению предстоящего курортного сезона, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "В целом Крым готов к проведению курортного сезона. Мы рекомендовали большинству автолюбителей, в том числе, дорогу через исторические регионы нашей страны, которые вернулись на родину в 2022 году. Дорога безопасная, никаких проблем там ни с пропускным режимом, ни с проезжаемостью нет. Это на сегодня самый простой и точно гарантированный эффективный путь пока нет авиации", - сказал Аксенов в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, в этом сезоне в Крыму будут открыты порядка 350 пляжей. "Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом пляжных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет. В отдельных случаях обнаружения мелких фракций мазута последствия ликвидируются в течение суток и не представляют угрозы здоровью", - отметил Аксенов. Глава республики добавил, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края до 1 мая будет введена дополнительная полоса для движения и досмотра автотранспорта. "Дополнительно проработаем вопрос регулирования транспортного потока по трассе Ялта - Симферополь, где сейчас идет ремонт. В период курортного сезона основные строительные работы подрядчик должен выполнять в ночное время", - подчеркнул Аксенов.

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россия, крым, туризм, путешествия