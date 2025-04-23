Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров оценил торгово-экономические связи России и Узбекистана - 23.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250423/lavrov-856945862.html
Лавров оценил торгово-экономические связи России и Узбекистана
Лавров оценил торгово-экономические связи России и Узбекистана - 23.04.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил торгово-экономические связи России и Узбекистана
Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:01+0300
2025-04-23T10:01+0300
экономика
россия
узбекистан
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
САМАРКАНД, 23 апр - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Торгово-экономические связи, инвестиционные связи наших стран развиваются, намечены конкретные пути их последовательного и значительного расширения", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде. Лавров подчеркнул, что отношения России и Узбекистана строятся на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. По словам министра, между странами растёт объём взаимной торговли, несмотря на то, что "работать приходится в непростых условиях незаконных санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике". Лавров добавил, что в ходе предстоящих переговоров предстоит обсудить не только двусторонние вопросы, но и региональную повестку. В свою очередь, Саидов отметил, что особый смысл встрече придаёт приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Для нас это символ героизма, единства и общего исторического подвига. Мы активно готовимся к празднованию этой даты, лидеры наших стран в большом кругу вместе торжественно отметят его в Москве", - добавил глава МИД Узбекистана. По его словам, предстоящие переговоры помогут выработать новые направления взаимодействия по реализации задач, поставленных лидерами двух государств.
https://1prime.ru/20250423/gaz-856942904.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, узбекистан, сергей лавров, мид
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Сергей Лавров, МИД
10:01 23.04.2025
 
Лавров оценил торгово-экономические связи России и Узбекистана

Лавров: торгово-экономические связи с Узбекистаном развиваются

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САМАРКАНД, 23 апр - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Торгово-экономические связи, инвестиционные связи наших стран развиваются, намечены конкретные пути их последовательного и значительного расширения", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде.
Лавров подчеркнул, что отношения России и Узбекистана строятся на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.
По словам министра, между странами растёт объём взаимной торговли, несмотря на то, что "работать приходится в непростых условиях незаконных санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике".
Лавров добавил, что в ходе предстоящих переговоров предстоит обсудить не только двусторонние вопросы, но и региональную повестку.
В свою очередь, Саидов отметил, что особый смысл встрече придаёт приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Для нас это символ героизма, единства и общего исторического подвига. Мы активно готовимся к празднованию этой даты, лидеры наших стран в большом кругу вместе торжественно отметят его в Москве", - добавил глава МИД Узбекистана.
По его словам, предстоящие переговоры помогут выработать новые направления взаимодействия по реализации задач, поставленных лидерами двух государств.
Участок магистрального газопровода
Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан
08:26
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала