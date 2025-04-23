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Лавров оценил торгово-экономические связи России и Узбекистана
Лавров оценил торгово-экономические связи России и Узбекистана - 23.04.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил торгово-экономические связи России и Узбекистана
Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:01+0300
2025-04-23T10:01+0300
2025-04-23T10:01+0300
экономика
россия
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САМАРКАНД, 23 апр - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Торгово-экономические связи, инвестиционные связи наших стран развиваются, намечены конкретные пути их последовательного и значительного расширения", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде. Лавров подчеркнул, что отношения России и Узбекистана строятся на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. По словам министра, между странами растёт объём взаимной торговли, несмотря на то, что "работать приходится в непростых условиях незаконных санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике". Лавров добавил, что в ходе предстоящих переговоров предстоит обсудить не только двусторонние вопросы, но и региональную повестку. В свою очередь, Саидов отметил, что особый смысл встрече придаёт приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Для нас это символ героизма, единства и общего исторического подвига. Мы активно готовимся к празднованию этой даты, лидеры наших стран в большом кругу вместе торжественно отметят его в Москве", - добавил глава МИД Узбекистана. По его словам, предстоящие переговоры помогут выработать новые направления взаимодействия по реализации задач, поставленных лидерами двух государств.
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россия, узбекистан, сергей лавров, мид
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Сергей Лавров, МИД
Лавров оценил торгово-экономические связи России и Узбекистана
Лавров: торгово-экономические связи с Узбекистаном развиваются
САМАРКАНД, 23 апр - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Торгово-экономические связи, инвестиционные связи наших стран развиваются, намечены конкретные пути их последовательного и значительного расширения", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде.
Лавров подчеркнул, что отношения России и Узбекистана строятся на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.
По словам министра, между странами растёт объём взаимной торговли, несмотря на то, что "работать приходится в непростых условиях незаконных санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике".
Лавров добавил, что в ходе предстоящих переговоров предстоит обсудить не только двусторонние вопросы, но и региональную повестку.
В свою очередь, Саидов отметил, что особый смысл встрече придаёт приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Для нас это символ героизма, единства и общего исторического подвига. Мы активно готовимся к празднованию этой даты, лидеры наших стран в большом кругу вместе торжественно отметят его в Москве", - добавил глава МИД Узбекистана.
По его словам, предстоящие переговоры помогут выработать новые направления взаимодействия по реализации задач, поставленных лидерами двух государств.
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