https://1prime.ru/20250423/lavrov-856954652.html

Лавров сообщил об очередном раунде переговоров России и США

Лавров сообщил об очередном раунде переговоров России и США - 23.04.2025, ПРАЙМ

Лавров сообщил об очередном раунде переговоров России и США

Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T13:34+0300

2025-04-23T13:34+0300

2025-04-23T14:10+0300

политика

россия

сша

узбекистан

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/82700/29/827002931_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_7e62fd8ee0952b3224210cb3cd3f0f1f.jpg

САМАРКАНД, 23 апр - ПРАЙМ. Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Скоро", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, отвечая на вопрос, когда состоятся российско-американские консультации.Министр не уточнил, идет ли речь о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, или о продолжении переговоров о взаимном восстановлении работы дипмиссия США и РФ - процессе, который проходил в Стамбуле.

https://1prime.ru/20250423/peskov-856952323.html

сша

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, узбекистан, сергей лавров