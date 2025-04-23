https://1prime.ru/20250423/lavrov-856954652.html
Лавров сообщил об очередном раунде переговоров России и США
Лавров сообщил об очередном раунде переговоров России и США - 23.04.2025, ПРАЙМ
Лавров сообщил об очередном раунде переговоров России и США
Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:34+0300
2025-04-23T13:34+0300
2025-04-23T14:10+0300
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САМАРКАНД, 23 апр - ПРАЙМ. Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Скоро", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, отвечая на вопрос, когда состоятся российско-американские консультации.Министр не уточнил, идет ли речь о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, или о продолжении переговоров о взаимном восстановлении работы дипмиссия США и РФ - процессе, который проходил в Стамбуле.
https://1prime.ru/20250423/peskov-856952323.html
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россия, сша, узбекистан, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, УЗБЕКИСТАН, Сергей Лавров
Лавров сообщил об очередном раунде переговоров России и США
Лавров: очередной раунд переговоров России и США состоится скоро
САМАРКАНД, 23 апр - ПРАЙМ. Очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Скоро", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, отвечая на вопрос, когда состоятся российско-американские консультации.
Министр не уточнил, идет ли речь о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, или о продолжении переговоров о взаимном восстановлении работы дипмиссия США и РФ - процессе, который проходил в Стамбуле.
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