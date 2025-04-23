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Главы МИД Франции и Германии отложили визит в Лондон - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Главы МИД Франции и Германии отложили визит в Лондон
Главы МИД Франции и Германии отложили визит в Лондон - 23.04.2025, ПРАЙМ
Главы МИД Франции и Германии отложили визит в Лондон
Министры иностранных дел Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T09:15+0300
2025-04-23T09:15+0300
политика
германия
франция
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Министры иностранных дел Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, передает телеканал Sky News. "Париж и Берлин, по-видимому, также приостановили планы по поездкам своих министров", - говорится в материале. Отмечается, что запланированы переговоры между высокопоставленными чиновниками Британии, США, Франции, Германии и Украины. Кроме того, по информации издания, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет в Лондоне двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.
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германия, франция, марк рубио
Политика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Марк Рубио
09:15 23.04.2025
 
Главы МИД Франции и Германии отложили визит в Лондон

Sky News: главы МИД Франции и ФРГ отложили визит в Лондон из-за США

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Министры иностранных дел Франции и Германии, вероятно, отложили запланированную поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмена визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, передает телеканал Sky News.
"Париж и Берлин, по-видимому, также приостановили планы по поездкам своих министров", - говорится в материале.
Отмечается, что запланированы переговоры между высокопоставленными чиновниками Британии, США, Франции, Германии и Украины. Кроме того, по информации издания, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет в Лондоне двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
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