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Маск устроил перепалку в Белом доме с главой минфина США

Маск устроил перепалку в Белом доме с главой минфина США - 23.04.2025, ПРАЙМ

Маск устроил перепалку в Белом доме с главой минфина США

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент накричали друг на... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T23:38+0300

2025-04-23T23:38+0300

2025-04-23T23:38+0300

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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент накричали друг на друга в Белом доме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "На прошлой неделе Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США, сообщили Axios два свидетеля и три осведомленных источника", - говорится в сообщении издания. Издание утверждает, что перепалка была настолько громкой, что одному из помощников пришлось вклиниться между чиновниками во избежание дальнейшей эскалации.Как рассказал Axios один из очевидцев, перепалка случилась в зале Западного крыла. Двое миллиардеров среднего возраста вообразили, будто находятся не в Белом доме, а на шоу рестлинга, описал увиденную сцену очевидец.Отмечается, что напряжение между двумя соратниками Трампа нарастало уже давно и вызвано как различием подходов к госуправлению, так и тем, что Маск изначально лоббировал за кандидатуру Говарда Латника на позицию главы минфина. В итоге Трамп назначил Бессента, а Латник был выбран на пост главы министерства торговли. Последней каплей для Бессента стало то, что Маск якобы за его спиной пролоббировал своего кандидата на пост главы налоговой службы. Как отметило издание, Бессент раскритиковал Маска за излишние обещания и недостаточные сокращения бюджета посредством DOGE. Маск, в свою очередь в ответ назвал Бессента "агентом Сороса".Представители Маска и Бессента подтвердили Axios сам факт словесной перепалки, но детали раскрыть отказались. Бессент до работы в республиканской администрации жертвовал деньги в адрес кандидатов Демократической партии, а также много лет проработал на крупного донора демократов, миллиардера Джорджа Сороса.

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сша, вашингтон, белый дом, скотт бессент, илон маск