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Медь дорожает на заявлениях Трампа о возможном снижении пошлин

Медь дорожает на заявлениях Трампа о возможном снижении пошлин - 23.04.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает на заявлениях Трампа о возможном снижении пошлин

Стоимость меди увеличивается в среду утром на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа о планах по снижению импортных пошлин на товары из Китая,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T09:54+0300

2025-04-23T09:54+0300

2025-04-23T09:54+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в среду утром на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа о планах по снижению импортных пошлин на товары из Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.39 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,8%, до 4,917 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,96%, до 9 369 долларов, стоимость алюминия - на 0,61%, до 2 380 долларов, цинка - на 0,74%, до 2 596 долларов. Ранее в среду Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. Трамп также отметил, что у него сложились "прекрасные отношения" с президентом Си Цзиньпином. В связи с этим он выразил надежду на достижение соглашения с Китаем, однако, по его словам, даже если это не удастся, вопрос о тарифах будет решен в любом случае. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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рынки, торги, китай, сша, москва, дональд трамп, си цзиньпин, comex