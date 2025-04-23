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МИД выразил протест послу Японии в Москве
МИД выразил протест послу Японии в Москве - 23.04.2025, ПРАЙМ
МИД выразил протест послу Японии в Москве
Послу Японии в Москве Акире Муто заявлен решительный протест в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине, сообщил в... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T12:04+0300
2025-04-23T12:04+0300
2025-04-23T12:05+0300
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Послу Японии в Москве Акире Муто заявлен решительный протест в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине, сообщил в среду МИД РФ. "Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно "замороженных" российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи "группы семи" Украине", - говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства. Российская сторона подчеркнула, что подобный шаг Японии фактически означает соучастие Токио в преступлениях киевского режима и повлечет жесткие ответные меры "в наиболее чувствительных для японской стороны областях". "Было подчеркнуто, что вышеуказанный шаг официального Токио является фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры, в том числе асимметричные, в наиболее чувствительных для японской стороны областях. При этом ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на правительстве Японии", - сказано в заявлении.
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Политика, РОССИЯ, Токио, МОСКВА, ЯПОНИЯ
МИД выразил протест послу Японии в Москве
МИД: послу Японии заявлен протест из-за плана направить доходы от активов РФ Киеву
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Послу Японии в Москве Акире Муто заявлен решительный протест в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине, сообщил в среду МИД РФ.
"Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно "замороженных" российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи "группы семи" Украине", - говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства.
Российская сторона подчеркнула, что подобный шаг Японии фактически означает соучастие Токио в преступлениях киевского режима и повлечет жесткие ответные меры "в наиболее чувствительных для японской стороны областях".
"Было подчеркнуто, что вышеуказанный шаг официального Токио является фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры, в том числе асимметричные, в наиболее чувствительных для японской стороны областях. При этом ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на правительстве Японии", - сказано в заявлении.
Шесть стран и Каллас сделали заявление о замороженных российских активах