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МИД выразил протест послу Японии в Москве

МИД выразил протест послу Японии в Москве - 23.04.2025, ПРАЙМ

МИД выразил протест послу Японии в Москве

Послу Японии в Москве Акире Муто заявлен решительный протест в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине, сообщил в... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T12:04+0300

2025-04-23T12:04+0300

2025-04-23T12:05+0300

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Послу Японии в Москве Акире Муто заявлен решительный протест в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине, сообщил в среду МИД РФ. "Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно "замороженных" российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи "группы семи" Украине", - говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства. Российская сторона подчеркнула, что подобный шаг Японии фактически означает соучастие Токио в преступлениях киевского режима и повлечет жесткие ответные меры "в наиболее чувствительных для японской стороны областях". "Было подчеркнуто, что вышеуказанный шаг официального Токио является фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры, в том числе асимметричные, в наиболее чувствительных для японской стороны областях. При этом ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на правительстве Японии", - сказано в заявлении.

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россия, токио, москва, япония