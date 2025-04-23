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Минфин спрогнозировал объем российского рынка ЦФА в 2025 году

Минфин спрогнозировал объем российского рынка ЦФА в 2025 году - 23.04.2025, ПРАЙМ

Минфин спрогнозировал объем российского рынка ЦФА в 2025 году

Минфин России надеется, что объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ в 2025 году превысит 1 триллион рублей, заявил заместитель директора департамента | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T14:27+0300

2025-04-23T14:27+0300

2025-04-23T14:27+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин России надеется, что объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ в 2025 году превысит 1 триллион рублей, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев. "Очень важное направление, которым мы занимаемся и развиваем, - это цифровые финансовые активы. Это тоже достаточно молодой, формирующийся рынок. По нему у нас также принято комплексное законодательство, предоставлена возможность использования ЦФА в расчетах, также вне рамок ЭПР, а в постоянном действующем режиме, предоставлена возможность использования и иностранных ЦФА в расчетах", - сказал он, выступая на Blockchain Forum. По его словам, за прошлый год рынок ЦФА в России показал не такие масштабы в сравнении с рынком цифровых валют. "Но около 580 миллиардов (рублей - ред.) выпусков в объеме, порядка тысячи выпусков ЦФА было за прошлый год совершено. В этом году мы надеемся, что размер рынка превысит триллион рублей", - сказал Кабалоев. "Понимаем, что у нас есть необходимость введения небольших донастроек с точки зрения налогового законодательства, а именно возможности учета расходов эмитентов в общей налоговой базе. Надеюсь, что эти поправки также в скором времени будут приняты", - заключил он.

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финансы, минфин, цфа, россия