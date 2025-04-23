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Минфин готовит амнистию для оборудования для майнинга криптовалют

Минфин готовит амнистию для оборудования для майнинга криптовалют - 23.04.2025, ПРАЙМ

Минфин готовит амнистию для оборудования для майнинга криптовалют

Минфин России готовит амнистию для ввезенного в Россию оборудования для майнинга криптовалют, чтобы обелить данную отрасль, заявил заместитель директора... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:15+0300

2025-04-23T15:15+0300

2025-04-23T15:15+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин России готовит амнистию для ввезенного в Россию оборудования для майнинга криптовалют, чтобы обелить данную отрасль, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Осман Кабалоев. "Есть вопрос ввоза оборудования для майнинга. Мы на самом деле этот вопрос сейчас с коллегами из ФТС обсуждаем. Надеемся, что сможем прийти к тому или иному варианту амнистии - это действительно очень важно для того, чтобы отрасль обелить и дать понятные условия игры", - сказал он, выступая на Blockchain Forum. "Это один из вопросов, который ставился в том числе и депутатским корпусом, и в рамках экспертного совета (при рабочей группе по регулированию рынка криптовалют, созданной в Госдуме - ред.). Мы слышим проблему, что многие майнеры боятся выходить в белую зону, то есть "обеляться", ввиду того, что опасаются, что будут введены какие-то требования, возможно, или штрафы к тому оборудованию, которое было заведено вне рамок всех установленных правил", - уточнил Кабалоев журналистам в кулуарах форума. Поэтому в настоящее время с ФТС и ФНС данный вопрос прорабатывается, продолжил он. "Насколько я слышал, планируется повторное обсуждение как раз в рамках экспертного совета при Государственной думе о том, чтобы попробовать поставить какой-то срок или отсечку и, грубо говоря, амнистировать то оборудование, которое было ранее ввезено", - сказал замглавы департамента Минфина. "Итоговое решение еще не принято, но запрос от рынка такой. Наши коллеги из ФТС понимают, безусловно, этот вопрос, но решение, я думаю в ближайшем будущем будет принято", - заключил он. В феврале замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак предложил для регулирования отрасли майнинга криптовалют сформировать единый реестр оборудования, которое позволяет добывать криптовалюту. В Минэнерго отметили, что для эффективного управления сферой майнинга криптовалют необходима корректировка нормативно-правовой базы и анализ наработанной правоприменительной практики.

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финансы, москва, евгений грабчак, минфин, фтс, госдума