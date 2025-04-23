https://1prime.ru/20250423/minfin-856962901.html

Минфин допустил изменение требований для особо квалифицированных инвесторов

Минфин допустил изменение требований для особо квалифицированных инвесторов - 23.04.2025, ПРАЙМ

Минфин допустил изменение требований для особо квалифицированных инвесторов

Минфин России допустил изменение требований для получения статуса особо квалифицированного инвестора, который в рамках эксперимента будет иметь доступ к сделкам | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:54+0300

2025-04-23T15:54+0300

2025-04-23T15:54+0300

финансы

минфин

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин России допустил изменение требований для получения статуса особо квалифицированного инвестора, который в рамках эксперимента будет иметь доступ к сделкам с криптовалютой, заявил журналистам заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Осман Кабалоев. "Непосредственно приобретение цифровых валют с ее поставкой - это будет доступно для особо квалифицированных инвесторов. В рамках предложения ЦБ РФ - это 100 миллионов рублей наличия активов или 50 миллионов рублей дохода. Это на самом деле были итоги первых, еще прошлогодних обсуждений", - сказал он в кулуарах Blockchain Forum. "Возможно, это будет в таком формате или как-то эти показатели еще будут в ту или иную сторону докручены - такое возможно. Потому что предстоит еще, я думаю, широкий круг дискуссий по этому вопросу", - отметил он. Банк России в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только особо квалифицированные инвесторы. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20250423/minfin-856960134.html

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финансы, минфин