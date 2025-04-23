https://1prime.ru/20250423/minselkhoz-856953069.html

В России выросло производство вина

В России выросло производство вина - 23.04.2025, ПРАЙМ

В России выросло производство вина

Производство вина в России в январе-марте выросло на 11,6%, до 12,4 миллиона декалитров, более 60% выпущенной продукции приходятся на Краснодарский край и Крым, | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T13:02+0300

2025-04-23T13:02+0300

2025-04-23T13:02+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Производство вина в России в январе-марте выросло на 11,6%, до 12,4 миллиона декалитров, более 60% выпущенной продукции приходятся на Краснодарский край и Крым, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. "В январе-марте в нашей стране было произведено 12,4 миллиона декалитров вина, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидерами среди регионов традиционно являются Краснодарский край и Республика Крым, на которые суммарно приходится больше 60% от всей выпущенной в стране продукции. В обоих субъектах в текущем году фиксируется рост производства: на Кубани он составил 356 тысяч декалитров, в Крыму – 87 тысяч декалитров", - сказали в пресс-службе. Как рассказали в министерстве, увеличивается выпуск как тихих, так и игристых вин: в первом квартале в России произвели 8,4 миллиона декалитров тихих вин и 3,7 миллиона декалитров игристых, что на 11,5% и 15,6% выше уровня прошлого года. Винодельни Краснодарского края увеличивают объемы выпускаемой продукции, что связано с запросами рынка и поддержкой отрасли на государственном уровне, отмечают в крупнейшем российском производителе вина "Кубань-Вино" (слова приводятся в релизе). Сейчас наблюдается повышенный спрос на белые и игристые, это влияет на рост их производства в стране. "Потребители все чаще выбирают в магазинах и ресторанах российское вино, на него в настоящее время приходится порядка 60% от общего объема реализации", - добавили в Минсельхозе. По словам бренд-шеф-бармена сети ресторанов "Мидийное Место" Максима Шутя, которые приводятся в релизе, культура потребления и спрос на качественные и доступные отечественные вина стремительно растет. В то же время, в России ежегодно повышается уровень виноделия, добавил он.

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россия, бизнес, краснодарский край, крым, москва, минсельхоз