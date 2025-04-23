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Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС
Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС - 23.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности и розничной торговле приоритетной задачей, стоящей перед Федеральной... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:16+0300
2025-04-23T10:16+0300
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности и розничной торговле приоритетной задачей, стоящей перед Федеральной антимонопольной службой. "Перед службой стоят важные задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. В первую очередь – для борьбы с ростом цен. Как в промышленности, где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность, так и в рознице, на полках магазинов, где такое повышение бьет по карману наших граждан", - отметил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии ФАС.
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россия, москва, михаил мишустин
РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
10:16 23.04.2025
 
Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС

Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности приоритетной задачей ФАС

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк" Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности и розничной торговле приоритетной задачей, стоящей перед Федеральной антимонопольной службой.
"Перед службой стоят важные задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. В первую очередь – для борьбы с ростом цен. Как в промышленности, где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность, так и в рознице, на полках магазинов, где такое повышение бьет по карману наших граждан", - отметил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии ФАС.
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