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Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС
Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС - 23.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности и розничной торговле приоритетной задачей, стоящей перед Федеральной... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:16+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности и розничной торговле приоритетной задачей, стоящей перед Федеральной антимонопольной службой. "Перед службой стоят важные задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. В первую очередь – для борьбы с ростом цен. Как в промышленности, где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность, так и в рознице, на полках магазинов, где такое повышение бьет по карману наших граждан", - отметил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии ФАС.
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РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС
Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности приоритетной задачей ФАС
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности и розничной торговле приоритетной задачей, стоящей перед Федеральной антимонопольной службой.
"Перед службой стоят важные задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. В первую очередь – для борьбы с ростом цен. Как в промышленности, где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность, так и в рознице, на полках магазинов, где такое повышение бьет по карману наших граждан", - отметил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии ФАС.
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