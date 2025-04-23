https://1prime.ru/20250423/mishustin-856946603.html

Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС

Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС - 23.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал борьбу с ростом цен приоритетной задачей ФАС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности и розничной торговле приоритетной задачей, стоящей перед Федеральной... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T10:16+0300

2025-04-23T10:16+0300

2025-04-23T10:16+0300

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с ростом цен в промышленности и розничной торговле приоритетной задачей, стоящей перед Федеральной антимонопольной службой. "Перед службой стоят важные задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. В первую очередь – для борьбы с ростом цен. Как в промышленности, где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность, так и в рознице, на полках магазинов, где такое повышение бьет по карману наших граждан", - отметил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии ФАС.

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россия, москва, михаил мишустин